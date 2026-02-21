سوال روز سوم زندگی با آیه ها در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز سوم زندگی با آیه ها به مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْهُ وَفَضْلًا» در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه ۱) از زیادی دشمن نهراسید

گزینه۲) تمام عزت نزد خداست

گزینه۳) ببخش تا بخشیده شوی

گزینه۴) روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است

علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۹ ارسال کنند.

هر روز به قید قرعه، ۱۰ جایزه یک میلیون تومانی به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگانی که پاسخ درست را ارسال کرده باشند، اهدا می‌شود

در پایانی ماه مبارک رمضان ۵ جایزه ۵۰ میلیون ریالی برای عموم شرکت کنندگان، ۵ جایزه ۵۰ میلیون ریالی دیگر ویژه نوجوانان اهداء می شود.