۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

آغاز مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در استان سمنان

شاهرود- همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، سوال نخستین مسابقه پیامکی پویش «زندگی با آیه‌ها» در استان سمنان اعلام شد و شرکت‌کنندگان می‌توانند پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۳۴۴ ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز اول ماه مبارک رمضان در قالب مسابقه پیامکی پویش سراسری «زندگی با آیه‌ها» در استان سمنان مشخص شد.

متن سوال به این شرح است: مفهوم آیه ۴۵ سوره بقره «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. صبر و نماز، تکیه‌گاه محکم مؤمن

۲. پرهیز از دروغگویی

۳. نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن

۴. ببخش تا بخشیده شوی

علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه معنوی می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۴۴ ارسال کنند.

گفتنی است، هر روز به قید قرعه به افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، کمک هزینه سفر به کربلای معلا و پنج جایزه نقدی یک‌میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

