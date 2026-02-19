به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز اول ماه مبارک رمضان در قالب مسابقه پیامکی پویش سراسری «زندگی با آیهها» در استان سمنان مشخص شد.
متن سوال به این شرح است: مفهوم آیه ۴۵ سوره بقره «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» در کدام گزینه بیان شده است؟
۱. صبر و نماز، تکیهگاه محکم مؤمن
۲. پرهیز از دروغگویی
۳. نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن
۴. ببخش تا بخشیده شوی
علاقهمندان برای شرکت در این مسابقه معنوی میتوانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۴۴ ارسال کنند.
گفتنی است، هر روز به قید قرعه به افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، کمک هزینه سفر به کربلای معلا و پنج جایزه نقدی یکمیلیون ریالی اهدا خواهد شد.
