به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، در مراسم اختتامیه رویداد «جریان» که با هدف بهرهمندی از ظرفیت گروههای جهادی و مردمی برای رفع مسائل محلات در مجموعه ایوان ری منطقه ۲۰ برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، به تبیین جایگاه و کارکردهای حرکت جهادی در شرایط کنونی پرداخت.
وی با اشاره به دیدار اخیر خود با مراجع عظام تقلید اظهار داشت: دو روز گذشته در محضر مراجع گرانقدر و بزرگان حوزه علمیه بودیم. در این دیدار، آیتالله شبزندهدار به تعبیری عمیق اشاره کردند و ماه مبارک رمضان را سرآغاز سال خودسازی معرفی فرمودند؛ ماهی که انسان متعهد میشود در میدان خودسازی گام نهد.
شهردار تهران در ادامه با استناد به مفاهیم اسلامی در باب جهاد خاطرنشان ساخت: در ادبیات دینی ما از مراتب مختلف جهاد سخن به میان آمده است؛ جهاد اصغر که همان مقابله و ایستادگی در برابر دشمن بیرونی است، جهاد کبیر که ناظر بر عدم اعتماد به دشمن میباشد و در نهایت جهاد اکبر که والاترین مرتبه بوده و انسان در پی آن است تا با خودسازی، زمینههای عامل دشمن شدن را در وجود خود از بین ببرد.
زاکانی با تأکید بر ویژگیهای کار جهادی از منظر رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: از جمله شاخصههای کار جهادی در بیانات مقام معظم رهبری آن است که مجاهد در نقطهای میایستد که دشمن از حضور او در آن موضع ناخرسند است. امروز شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی یعنی عدالت و آزادی با وجود همه دشمنیها، همچنان در جهان طنینانداز است و دشمنان به دنبال مقابله با الهامبخشی این گفتمان هستند.
وی افزود: دشمن با تبلیغ ناکارآمدی نظام اسلامی و دین، در صدد جلوگیری از صدور این الگو به جهان است. بر این اساس، هر اقدام و تلاشی که منجر به پیشرفت و تحول در کشور شود، مصداق بارز کار جهادی است. راهبرد اصلی دشمن، ناکام جلوه دادن مسیر طی شده و ایجاد ناامیدی در میان مردم است و فعالان جهادی در نقطه مقابل این راهبرد، با ارائه تصویری روشن از آینده و خدمترسانی به جامعه، امید را در دلها زنده نگه میدارند.
شهردار تهران با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد گسست بین حاکمیت و مردم و القای ترس در جامعه اذعان داشت: دشمن به دنبال آن است تا در فضای گسستافکنی، جوانان را به میدان بیاورد. در مقابل، مجاهدت گروههای جهادی است که روحیه شجاعت را در جامعه تقویت کرده و توطئه القای ترس را خنثی میسازد.
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود، رویداد «جریان» را نمونهای موفق از تحقق مدیریت مشارکتی در پایتخت ارزیابی کرد و گفت: اقدام ارزشمندی که در این رویداد رقم خورد، فراهم آوردن بستری برای میدانداری گروههای جهادی در پاسخگویی به نیازهای محلات و مناطق شهر بود. این فرایند زمینهساز مشارکت حداکثری شد، به گونهای که بیش از ۹۸۰ گروه با ایدههای خود مشارکت داشتند و در نهایت ۱۱۰ ایده برتر مورد تقدیر قرار گرفت. این مهم، تحقق عینی مدیریت مشارکتی با حضور خود مردم است.
وی در تشریح رویکرد مدیریت شهری خاطرنشان کرد: الگوی ما در این دوره از مدیریت شهری بر مبنای مشارکتجویی از آحاد جامعه استوار بوده است. ده حوزه مشارکتی تعریف و راهبرد تعامل با دستگاههای دولتی به شیوه کار قرارگاهی دنبال شد که از جمله میتوان به قرارگاه آسیبهای اجتماعی با همکاری ۱۴ دستگاه اجرایی اشاره کرد. اما در قاعده هرم اجتماعی، برای حل مسائل به سراغ گروههای جهادی و نهادهای واسط رفتیم.
شهردار تهران تأکید کرد: مدیریت مشارکتی در نگاه ما به این معنا است که مردم نه تنها در ارائه ایده و نظارت بر حسن اجرا نقش داشته باشند، بلکه در اولویتبندی مسائل نیز مشارکت فعال داشته باشند که نماد آن طرح «من شهردارم» است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث جنگ دوازده روزه و نقش مدیریت شهری در حل بحرانهای ناشی از این جنگ گفت: مجموعه مدیریت شهری پس از جنگ در چارچوب مصوبه دولت که وظایف دستگاهها را در شرایط بحرانی تعیین کرده بود، اقدام کرد. از مجموع ۱۵ مسئولیت تعریفشده، هشت مسئولیت مستقیماً بر عهده شهرداری قرار داشت، چهار مسئولیت به صورت پشتیبانی توسط این نهاد دنبال میشد و سه مسئولیت شامل تأمین امنیت، سلامت و اسکان اضطراری، ارتباطی به شهرداری نداشت.
شهردار تهران افزود: اما همان اندیشه جهادی که در جمع شما در قله قرار دارد، موجب شد مسئولیتهایی را که حتی در حیطه وظایف شهرداری تعریف نشده بود نیز پیگیری کنیم. از همان روزهای نخست، هنگامی که مطلع شدیم دستگاه متولی اسکان اضطراری از امکانات کافی برخوردار نیست، اعلام کردیم که اگرچه این مسئولیت بر عهده ما نیست، اما وارد میدان خواهیم شد. با اجاره واحدهای مسکونی ۱۱ هتل توسط شهرداری، اطمینان حاصل گردید که هیچیک از شهروندان در طول جنگ ترکیبی بر زمین نمانند و آسیبدیدگان، خدمات صفر تا صد را دریافت کنند.
وی با تأکید بر استمرار این رویکرد در مراحل بعدی بحران تصریح کرد: پس از پایان جنگ نیز هنگامی که در نحوه مختومهکردن پرونده خدمات تردید وجود داشت و زمان در حال از دست رفتن بود، باز این پیشنهاد مدیریت شهری و شورای شهر بود که این مسئولیت را بپذیرد. جوهر این حرکت، همان جوهر جهادی بود که اثربخشی را تضمین میکرد.
زاکانی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر گوهر ارزشمند روحیه جهادی با نیازهای واقعی شهر پیوند بخورد و مدیریت شهری نیز به این باور برسد که به گروههای جهادی محتاج است و باید از طریق ظرفیتهای شما خدمات را به مردم ارائه کند، بسیاری از روزنههایی که دشمن از طریق القای ناامیدی به کشور آسیب میزند، مسدود خواهد شد.
