به گزارش خبرنگار مهر، حیدر فتحزاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد بودجهای استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: با وجود چالشهای ناشی از شرایط جنگی در ابتدا و انتهای سال، اعتبارات عمرانی و هزینهای استان با افزایش قابل توجهی همراه شد.
وی افزود: اعتبارات ابلاغی عمرانی آذربایجانشرقی در ابتدای سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل، به پنج هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان رسید که با دریافت اعتبارات تکمیلی در طول سال، این رقم به هفت هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان افزایش یافت.
فتحزاده ادامه داد: در حالی که میانگین تخصیص نقدینگی پرداختشده به استانها در سطح کشور حدود ۲۲ درصد بود، آذربایجانشرقی توانست تخصیص ۷۵ درصدی اعتبارات را محقق کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی، افزایش بیش از ۵۰ درصدی تخصیص اعتبارات استان را حاصل پیگیریهای استاندار و استفاده از ظرفیتهای تبصره ۲ قانون بودجه، از جمله اوراق مرابحه، عنوان کرد.
وی همچنین درباره طرحهای ملی با نام استان گفت: اعتبارات مصوب آذربایجانشرقی در این بخش حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال میزان تخصیص آن به ۱۱ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان رسید.
رشد ۳۰ درصدی اعتبارات هزینهای استان
فتحزاده با اشاره به اعتبارات هزینهای استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: اعتبارات ابلاغی هزینهای با رشد حدود ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل، به دو هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان رسید و بر اساس ضوابط ابلاغی و با رعایت تناسب و تعادل میان ۲۱ دستگاه اجرایی مشمول بودجه استانی توزیع شد.
وی افزود: مجموع اعتبارات ابلاغی از ردیفهای متفرقه تا پایان سال نیز ۴۵۱ میلیارد تومان بود که مجموع اعتبار هزینهای استان را به سه هزار و ۹۴ میلیارد تومان افزایش داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: مدیریت نقدینگی منابع در پایان سال، امکان پرداخت یک ماه پاداش به تمامی کارکنان مشمول بودجه استانی را فراهم کرد.
افزایش اعتبارات آذربایجانشرقی در سال ۱۴۰۵
فتحزاده در ادامه از افزایش اعتبارات استان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: اعتبارات هزینهای ابلاغی آذربایجانشرقی در سال جاری با حدود ۲۲ درصد رشد، به سه هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان رسیده است.
وی اضافه کرد: اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان نیز در سال ۱۴۰۵ با لحاظ الزامات، حدود ۲۷ درصد رشد داشته و به رقم شش هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
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