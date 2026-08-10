پروژه مشترک پاکستان با عربستان، کویت و قطر برای میزبانی ذخایر نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، علی پرویز مالک، وزیر نفت پاکستان از برنامههایی برای راهاندازی یک پروژه مشترک با عربستان سعودی، کویت و قطر برای ذخیرهسازی نفت آنها در خاک پاکستان به منظور افزایش امنیت انرژی خبر داد. به گزارش روزنامه پاکستانی داون، او از کشورهای خلیج فارس که این پروژه را پذیرفتهاند، قدردانی کرد.
داون گزارش داد: علی پرویز مالک، وزیر نفت پاکستان اعلام کرد که برنامههایی برای راهاندازی یک پروژه مشترک با عربستان سعودی، کویت و قطر برای ذخیرهسازی نفت به منظور افزایش امنیت انرژی در حال انجام است.
این روزنامه به نقل از وزیر نفت نوشت: من از دولتهای عربستان سعودی، کویت و قطر به خاطر امضای توافقنامهای با ما که بر اساس آن این کشورها نفت خود را با هزینه خود در خاک امن پاکستان ذخیره میکنند و از اینجا به کل جهان عرضه میکنند، تشکر میکنم.
این وزیر همچنین اظهار داشت که پاکستان در صورت بروز اختلاف، حق خرید این منابع را با پرداخت هزینه آنها و تأمین نیازهای خود برای خود محفوظ میدارد.
وی توضیح داد که طرح تأمین مالی تجاری تضمین شده که با کمک آرامکو و سایر شرکتهای بزرگ تهیه شده است بر اساس دستورالعملهای نخست وزیر شهباز شریف به کمیته هماهنگی اقتصادی ارجاع داده شده است.
وزیر نفت پاکستان تأیید کرد که تصمیماتی در این زمینه هفته آینده گرفته خواهد شد و تأکید کرد که نیازهای انرژی پاکستان علیرغم کمبود منابع بدون هزینه کردن تأمین خواهد شد.
به گزارش داون، مالک بر تعهد دولت برای افزایش امنیت انرژی تأکید کرد و خاطرنشان کرد که ۵۰۰ میلیون دلار برای ذخیره ذخایر نفت خام به مدت یک ماه، علاوه بر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار برای ایجاد یک سیستم ذخیرهسازی زیرزمینی مورد نیاز است.
این در حالی است که تنشها بر سر دریانوردی در تنگه هرمز یکی از اصلیترین مسیرهای دریایی جهان برای نفت و گاز طبیعی مایع که حدود یک پنجم از عرضه نفت دریایی جهان از آن عبور میکند، ادامه دارد و بحرانهای پیرامون ایران، نگرانیهایی را در مورد اختلال در تجارت جهانی و افزایش قیمت انرژی ایجاد کرده است.
نظر شما