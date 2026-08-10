به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی به نمایندگی از شورای مرکزی و اعضای این حزب، با صدور پیامی درگذشت همسر مرحوم آیتالله موسوی بجنوردی و مادر همسر حجتالاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی را تسلیت گفت و برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد. متن پیام بدین شرح است:
باسمه تعالی
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
حضرت حجت الاسلام و المسلمین
جناب آقای حاج سیّد حسن خمینی ( دامت برکاته)
با نهایت تأسف و تأثر، خبر ارتحال بانوی مؤمنه، همسر مکّرمه مرحوم حضرت آیت الله موسوی بجنوردی « رضوان الله علیه» و امّ الزوجه ارجمندتان موجب اندوه عمیق گردید.
بی تردید فقدان چنین بانوی فاضله و فرهیخته که عمر خویش را در سایه تقوا، نجابت وخدمت به خاندان علم و فضیلت سپری نمود،ضایعه جانکاه برای بیت معزّز و وابستگان آن فقیده سعیده است.
اینجانب به نمایندگی از شورای مرکزی و دیگر اعضاء حزب مؤتلفه اسلامی این مصیبت را به حضرت مستطابعالی، خاندانهای شریف خمینی، موسوی بجنوردی و تمامی بازماندگان و منسوبین تسلیت عرض نموده، از درگاه حضرت حق برای آن مرحومه مغفوره، علو درجات و حشر و همجواری با حضرت صدیقه طاهره «سلام الله علیها» و برای حضرتعالی و سایر بستگان معزا، اجر جزیل و صبر جمیل مسألت می نمایم.
با تقدیم احترام
محمدعلی امانی
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی
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