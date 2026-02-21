خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در سالهای اخیر توجه به ترویج فرهنگ قرآنی و تلاش برای پیوند دادن مفاهیم الهی با زندگی روزمره مردم، به یکی از محورهای مهم برنامههای فرهنگی در کشور تبدیل شده است.
کارشناسان و مسئولان فرهنگی بر این باورند که برای اثرگذاری واقعی آموزههای دینی، باید این مفاهیم از سطح قرائت و حفظ فراتر رفته و در رفتار، تصمیمگیری و سبک زندگی افراد جاری شود.
در همین راستا، طرح «زندگی با آیهها» به عنوان یکی از برنامههای شاخص قرآنی، با هدف کاربردیسازی آیات قرآن در زندگی فردی و اجتماعی مردم در حال اجراست.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر این طرح را بستری مهم برای تحقق سبک زندگی اسلامی دانسته و بر نقش آن در تعالی جامعه تأکید کرده است.
نقش طرح «زندگی با آیهها» در تعمیق فرهنگ قرآنی
حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی اظهار کرد: طرح «زندگی با آیهها» از جمله طرحهای موفق در حوزه ترویج فرهنگ قرآنی است که توانسته زمینه انس بیشتر مردم با قرآن کریم را فراهم کند.
وی با اشاره به اهمیت کاربردی کردن مفاهیم قرآن افزود: این طرح با وارد کردن مفاهیم قرآنی به متن زندگی مردم، نقش مهمی در رشد معنوی افراد و ارتقای سطح فرهنگی جامعه ایفا میکند.
به گفته پورذهبی، یکی از ویژگیهای مهم این طرح، رویکرد مردمی و جامع آن است؛ به گونهای که اقشار مختلف جامعه، از کودکان و نوجوانان گرفته تا بزرگسالان، امکان مشارکت در آن را دارند.
استقبال گسترده مردم از برنامههای قرآنی
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به برنامههای جانبی این طرح گفت: اجرای برنامهها و مسابقات متنوع در کنار طرح «زندگی با آیهها» باعث ایجاد فضای معنوی مناسب در جامعه شده و همین موضوع استقبال گسترده مردم را به دنبال داشته است.
وی افزود: ایجاد چنین فضای معنوی موجب میشود افراد با انگیزه بیشتری به سمت مفاهیم دینی گرایش پیدا کنند و ارتباط آنها با قرآن کریم عمیقتر شود.
پورذهبی تأکید کرد: این استقبال نشاندهنده علاقه و آمادگی جامعه برای بهرهگیری از آموزههای قرآنی در زندگی روزمره است.
تمرکز بر آیات مرتبط با سبک زندگی
یکی از ویژگیهای برجسته طرح «زندگی با آیهها»، تمرکز بر آیاتی است که مستقیماً با رشد و تعالی انسان و اصلاح سبک زندگی ارتباط دارند.
نماینده ولیفقیه در کردستان در این زمینه گفت: تمرکز این طرح بر آیاتی است که به اصلاح رفتار، تقویت اخلاق و هدایت انسان در مسیر صحیح زندگی میپردازد و همین امر باعث شده محتوای آن برای عموم مردم قابل فهم و کاربردی باشد.
وی افزود: مفاهیم ارائه شده در این طرح، دستورالعملهایی ارزشمند برای شکلگیری یک زندگی سالم، اخلاقمدار و رو به تکامل در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
به اعتقاد کارشناسان دینی، چنین رویکردی میتواند فاصله میان آموزههای نظری و عمل روزمره را کاهش دهد و قرآن را به عنوان یک راهنمای عملی زندگی معرفی کند.
قرآن؛ کتابی زنده برای همه زمانها
پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه قرآن کریم در زندگی انسان گفت: قرآن کتابی زنده و پویا است که با گذشت قرنها همچنان میتواند پاسخگوی نیازهای بشر باشد.
وی تصریح کرد: ارتباط مستمر با قرآن، انسان را با مفاهیم عمیق الهی آشنا میکند و میتواند مسیر زندگی او را به سمت سعادت و کمال هدایت کند.
نماینده ولیفقیه در کردستان همچنین خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای مهم این طرح، آشنایی افراد با ترجمه و تفسیر آیات قرآن است.
به گفته وی، این آشنایی موجب میشود مخاطبان تنها به تلاوت بسنده نکنند، بلکه مفاهیم آیات را درک کرده و آنها را در زندگی عملی خود به کار گیرند.
نقش خانوادهها در موفقیت طرح
پورذهبی با تأکید بر نقش خانواده در ترویج فرهنگ قرآنی گفت: خانوادهها نقش اساسی در موفقیت چنین طرحهایی دارند و مشارکت خانوادگی میتواند تأثیرگذاری آن را چند برابر کند.
وی افزود: مردم استان کردستان که همواره به معنویت و آموزههای دینی توجه ویژهای داشتهاند، میتوانند با حضور فعال در این طرح، انس بیشتری با قرآن کریم پیدا کنند.
نماینده ولیفقیه در کردستان ادامه داد: اگر فضای خانه با مفاهیم قرآنی همراه شود، نسل جوان نیز بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و ارتباط عمیقتری با این کتاب آسمانی برقرار خواهد کرد.
فرصت طلایی ماه رمضان برای تقویت انس با قرآن
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی ارزشمند برای اجرای بهتر طرح «زندگی با آیهها» دانست.
وی گفت: ماه رمضان بهترین زمان برای انس با قرآن و بهرهگیری از مفاهیم الهی است و اجرای این طرح در این ماه میتواند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
پورذهبی افزود: در این ماه، فضای معنوی جامعه آمادهتر است و افراد با انگیزه بیشتری در برنامههای قرآنی مشارکت میکنند.
به گفته وی، استفاده از این ظرفیت میتواند نقش مهمی در تقویت فرهنگ قرآنی در جامعه ایفا کند.
تأثیر آموزههای قرآنی در کاهش آسیبهای اجتماعی
نماینده ولیفقیه در کردستان در بخش پایانی سخنان خود به تأثیرات اجتماعی این طرح اشاره کرد و گفت: انس بیشتر جوانان و نوجوانان با قرآن، میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد.
وی افزود: آموزههای قرآن کریم انسان را به سوی اخلاق، مسئولیتپذیری و رفتار صحیح هدایت میکند و همین موضوع در سلامت اجتماعی جامعه تأثیرگذار است.
پورذهبی تصریح کرد: اگر خانوادهها و نهادهای فرهنگی در این مسیر همکاری کنند، میتوان شاهد تقویت بنیانهای فرهنگی و اخلاقی جامعه بود.
طرح «زندگی با آیهها» را میتوان گامی مهم در مسیر تبدیل آموزههای قرآنی به یک سبک زندگی عملی دانست؛ طرحی که تلاش دارد قرآن را از سطح تلاوت صرف، به متن زندگی مردم وارد کند.
تأکید مسئولان دینی بر اجرای چنین برنامههایی نشاندهنده اهمیت نقش قرآن در حل مسائل فردی و اجتماعی است. به باور کارشناسان، استمرار اینگونه طرحها و همراهی خانوادهها و نهادهای فرهنگی، میتواند زمینهساز شکلگیری جامعهای اخلاقمدار، معنوی و برخوردار از سبک زندگی اسلامی باشد؛ جامعهای که در آن آموزههای قرآن نه تنها خوانده میشود، بلکه در رفتار و تصمیمهای روزمره مردم نیز جلوه پیدا میکند.
