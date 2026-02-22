حجتالاسلام والمسلمین سید محمد سادات در گفتوگو با خبرنگار مهر، از اجرای گسترده طرح «زندگی با آیهها» در سراسر استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف ترویج تدبر در آیات قرآن کریم و پیوند هرچه بیشتر مردم بهویژه نسل جوان با مفاهیم قرآنی برگزار میشود.
وی اظهار کرد: طرح «زندگی با آیهها» به همت سازمان تبلیغات اسلامی و با همکاری دستگاههای فرهنگی در ایام ماه مبارک رمضان اجرا میشود و در قالب آن، ۳۰ آیه از قرآن کریم با موضوعات مختلف اخلاقی، اجتماعی و اعتقادی انتخاب شده است.
وی افزود: در این طرح هر روز یک آیه به عنوان محور برنامههای فرهنگی معرفی میشود و مردم میتوانند از طریق مسابقات پیامکی، محافل قرآنی، جلسات تفسیر و برنامههای رسانهای در آن مشارکت کنند و هدف اصلی این است که قرآن از حالت تلاوت صرف خارج شده و به متن زندگی مردم وارد شود.
مفاهیم قرآنی باید با زبان روز و شیوههای جذاب ارائه شود
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به نقش این طرح در جذب نسل جوان بیان کرد: امروز جوانان در معرض حجم گستردهای از محتواهای رسانهای قرار دارند و اگر مفاهیم قرآنی با زبان روز و شیوههای جذاب ارائه نشود، نمیتوان انتظار ارتباط عمیق آنان با معارف دینی را داشت.
وی بیان کرد: طرح «زندگی با آیهها» تلاش دارد با ارائه روزانه یک پیام کوتاه و کاربردی از قرآن، انس مستمر با کلام وحی را در میان جوانان تقویت کند.
حجتالاسلام سادات تصریح کرد: بسیاری از آسیبهای اجتماعی ریشه در فاصله گرفتن از آموزههای اخلاقی دارد و وقتی جامعه به صورت همزمان حول یک آیه و پیام الهی تأمل میکند، نوعی همگرایی معنوی شکل میگیرد و آیات مرتبط با مسئولیتپذیری، صداقت، صبر و همدلی میتواند در کاهش ناهنجاریها و تقویت سرمایه اجتماعی مؤثر باشد.
وی با تأکید بر لزوم تداوم این برنامه در طول سال گفت: اگرچه ماه رمضان بهترین فرصت برای آغاز چنین حرکتی است، اما استمرار آن در سایر ایام سال میتواند پیوند نسل جوان با قرآن را عمیقتر کند و نباید ارتباط با قرآن به مناسبت محدود شود، بلکه باید به یک جریان فرهنگی دائمی تبدیل گردد.
مبلغین و ائمه جماعات باید در تبیین کاربردی آیات نقشآفرینی کنند
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان درباره نقش نهادهای فرهنگی و روحانیون نیز اظهار کرد: ادارات فرهنگی، مبلغین و ائمه جماعات باید در تبیین کاربردی آیات نقشآفرینی کنند و برگزاری نشستهای تعاملی، حضور در مدارس و دانشگاهها و استفاده از ظرفیت فضای مجازی از جمله اقداماتی است که میتواند دامنه اثرگذاری این طرح را افزایش دهد.
حجتالاسلام والمسلمین سادات خاطرنشان کرد: هرچه اجرای این طرح مردمیتر و همراه با مشارکت فعال اقشار مختلف باشد، تأثیر آن در تعمیق معنویت و اصلاح سبک زندگی جامعه پایدارتر خواهد بود و میتواند زمینهساز شکلگیری جامعهای قرآنی و اخلاقمحور شود.
