به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و انس بیشتر با آیات الهی در ایام ماه مبارک رمضان برگزار میشود.
شرکتکنندگان میتوانند با ارسال پاسخ صحیح به سوال روزانه، در قرعهکشی جوایز شرکت کنند.
سوال روز دوم مسابقه به مفهوم آیه ۲۵۰ سوره بقره اختصاص دارد و گزینههای مطرح شده عبارتند از:
۱- دنیا و آخرت از آن خداست
۲- دعا جهت افزایش صبر و ثبات قدم
۳- رعایت انصاف
۴- پرهیز از اسراف
علاقهمندان میتوانند گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۲۶ ارسال کنند. هر روز به قید قرعه به ۱۰ نفر از برندگان کارت هدیه سه میلیون ریالی اهدا خواهد شد.
همچنین برای بهرهمندی از جوایز نفیس استانی، ثبتنام در اپلیکیشن «زندگی با آیهها» الزامی است. این اپلیکیشن از طریق نشانی [zendegibaayeha.ir/app](https://zendegibaayeha.ir/app/) در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
نظر شما