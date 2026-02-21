۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

اعلام نتایج روز نخست مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها»

شهرکرد- نتایج روز اول مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در استان چهارمحال و بختیاری اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج روز اول مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در استان چهارمحال و بختیاری اعلام شد. این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و انس بیشتر مردم با آیات الهی برگزار می‌شود و با استقبال گسترده علاقه‌مندان همراه بوده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقه، اسامی برندگان روز نخست به شرح زیر است:

- امیرحسین رفیعی از شهر وردنجان، شهرستان بن
- توران نادری از روستای سرجاه، شهرستان اردل
- زهرا جعفری از شهر بروجن، شهرستان بروجن
- حدیث آزاد شهری از فرخ‌شهر، شهرستان فرخشهر
- مرضیه مظاهری از روستای جم‌چنگ، شهرستان سامان
- زینب عرب از روستای جم‌چنگ، شهرستان سامان
- نازنین عسکری از شهر پردنجان، شهرستان فارسان
- مهتاب خسروی از شهر چلگرد، شهرستان کوهرنگ
- بیژن سیدعلی جوانمردی از روستای جونمردی، شهرستان خانمیرزا
- میکائیل نجفی از روستای باغ بهزاد، شهرستان خانمیرزا

به گفته مسئولان برگزاری، این مسابقه در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و اسامی برندگان هر روز از طریق رسانه‌ها و پایگاه اطلاع‌رسانی مسابقه منتشر می‌شود.

این رویداد فرهنگی با هدف ایجاد پیوند عمیق‌تر میان جامعه و قرآن کریم طراحی شده و فرصتی برای مشارکت گسترده مردم در استان فراهم آورده است.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها