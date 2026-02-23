۴ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۲۹

اعلام سوال روز پنجم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در مازندران

ساری- همزمان با تداوم اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در ماه مبارک رمضان، سوال روز پنجم مسابقه پیامکی این طرح در استان مازندران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» ویژه ماه مبارک رمضان در استان مازندران در حال برگزاری است و مسابقه پیامکی این طرح به صورت روزانه برگزار می‌شود.

در چارچوب این برنامه، هر روز یک سوال از مفاهیم آیات قرآن کریم منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال پاسخ صحیح در این مسابقه شرکت کنند.

سوال مسابقه پیامکی روز پنجم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

مفهوم آیه ۱۴۰ سوره نساء «إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِینَ وَالْکَافِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعًا» در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. پرهیز از همنشینی با استهزا کنندگان دین
۲. اتحاد و همدلی مؤمنان
۳. یاری رساندن به نیازمندان
۴. پاداش صابران در قیامت

شرکت‌کنندگان می‌توانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۸۸۲۰ ارسال کنند.

همچنین به قید قرعه روزانه به تعدادی از شرکت‌کنندگان هدایای نفیسی اهدا می‌شود. علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه می‌توانند عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۸۸۲۰ پیامک کنند.

