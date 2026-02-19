۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

توزیع بیش از ۱۳هزار تن نهاده دامی میان عشایر سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان از توزیع ۱۳ هزار و ۱۷۹ تن نهاده‌های دامی و توزیع آرد، سوخت و اجرای طرح‌های آبرسانی سیار در مناطق عشایری استان طی سال جاری خبر داد.

شیرزاد کمالی در گفت و گو با خرنگار مهر از توزیع گسترده اقلام اساسی در مناطق عشایری خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۳۱۷۹ تن نهاده دامی و ۲۱۱۹۳ تن آرد میان خانوارهای عشایری استان توزیع شده است.

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان همچنین از توزیع۱۲۰۰ هزار سیلندر گاز مایع و ۱۸ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ لیتر نفت سفید خبر داد و تصریح کرد: در همین مدت، حدود ۱۱۱ هزار و ۲۷۲ مترمکعب آبرسانی سیار در مناطق عشایری استان انجام شده است.

کمالی تأکید کرد: خدمت‌رسانی به جامعه عشایری به‌صورت مستمر ادامه دارد و با برنامه‌ریزی دقیق، تأمین نیازهای اساسی این قشر مولد در دستور کار قرار دارد.

