زندگی با آیه ها؛ مسابقه «روز سوم» ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از این پویش قرآنی، شرکت‌کنندگان می‌توانند با پاسخ به یک سوال ساده از آیه ۱۶۸ سوره بقره، شانس خود را برای برنده شدن جایزه یک میلیون تومانی امتحان کنند.

سوال روز سوم مسابقه پیامکی:

مفهوم آیه ۱۶۸ سوره بقره(الشَّیطانُ یَعِدُکم الفَقر وَ یَاْمُرُکم بِالفَحشاءِ وَاللهُ یَعِدُکمْ مَغْفرةً منهُ و فَضلاً) در کدام گزینه بیان شده است ؟

۱- از زیادی دشمن نهراسید؛

۲- تمام عزت نزد خداست؛

۳- ببخش تا بخشیده بشی؛

۴- روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است.

جهت شرکت در این مسابقه، عدد مربوط به گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۷ ارسال کنید

به ۱۰ نفر از کسانی که پاسخ درست را بدهند، جایزه نقدی یک میلیون تومانی تعلق می گیرد.

اسامی برندگان مسابقه روز سوم: