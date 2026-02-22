۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

زندگی با آیه ها؛ مسابقه «روز چهارم» ماه مبارک رمضان

زاهدان - همزمان با چهارمین روز از ماه مبارک رمضان، پویش ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان سیستان و بلوچستان با مسابقه پیامکی و پرسش سوال روز چهارم ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از این پویش قرآنی، شرکت‌کنندگان می‌توانند با پاسخ به یک سوال ساده از آیه ۱۷۳ سوره آل عمران ، شانس خود را برای برنده شدن جایزه یک میلیون تومانی امتحان کنند.

سوال روز چهارم:

مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل عمران ( وَ قَالوا حَسبُنا اللهُ وَ نِعْمَ الوَکیلُ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- خدا بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است؛
۲- شیطان میان مومنان جدایی می اندازد؛
۳- لزوم رعایت انصاف و عدالت؛
۴- کمک به فقرا و نیازمندان.

جهت شرکت در این مسابقه، عدد مربوط به گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۷ ارسال کنید

به ۱۰ نفر از کسانی که پاسخ درست را بدهند، جایزه نقدی یک میلیون تومانی تعلق می گیرد.

برندگان روز چهارم مسابقه زندگی با آیه ها:

۱. زینب براهوئی از ایرانشهر؛
۲. محمد میر از زاهدان؛
۳. معصومه شه بخش از میرجاوه؛
۴. سراج الدین سپاهی از سیب و سوران؛
۵.حبیب الله عسکری از زاهدان؛
۶. محبوبه کول از زابل؛
۷. ام البنین صیادی از زابل؛
۸. ایمان حسینی از سیب و سوران؛
۹. مهرناز بامری از دلگان؛
۱۰. طیبه کوچکزایی از زاهدان.

