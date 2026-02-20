ضرورت پاتک فرهنگی به دشمن با تقویت مساجد و جهاد تبیین

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی، در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به تلاشهای دشمنان برای تضعیف نقاط قوت کشور اظهار داشت: دشمن نقاط قوت ما را شناسایی کرده و درصدد ضربه زدن به آنهاست که یکی از مهمترین این نقاط، دینداری و ایمان مردم است.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان، تأکید کرد: در برابر فعالیتهای دشمن باید اقدام متقابل و هوشمندانه داشت و با «پاتک فرهنگی» و حرکتهای اثرگذار، به تقویت دینداری و جایگاه مساجد پرداخت. هر فعالیتی که به تحکیم باورهای دینی و رونق مساجد کمک کند، در همین راستا قابل ارزیابی است.
تقویت مساجد؛ محور مقابله فرهنگی با دشمن
امام جمعه زاهدان، با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان افزود: رمضان، ماه بندگی و دینداری است و در این ماه، مساجد باید به مرکز و محور فعالیتهای اجتماعی و دینی تبدیل شوند.
وی ابراز داشت: برگزاری مراسم مذهبی، اقامه باشکوه نماز جماعت، جلسات قرآنی، برنامههای فرهنگی، رسیدگی به مشکلات مردم و حمایت از نیازمندان باید در کانون مسجد فعال باشد. حتی پایگاههای بسیج نیز میتوانند برای حفظ امنیت محله و تقویت همبستگی اجتماعی نقشآفرینی کنند.
جلوههایی از الطاف مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی
امام جمعه زاهدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی تصریح کرد: این دیدار جلوههای متعددی از الطاف و رویکردهای رهبری را نشان داد. یکی از این جلوهها، نمود رابطه پدرانه با مردم بود؛ آنجا که درباره حوادث اخیر، سه دسته از جانباختگان را شهید اعلام کردند و تنها سرشبکهها و لیدرهای اغتشاشات را اغتشاشگر نامیدند.
آیت الله محامی تصریح کرد: این نگاه از دلسوزی پدرانه نشأت میگیرد؛ چراکه پدر، حتی فرزند ناصالح خود را نیز با دلسوزی مینگرد. در حوادث اخیر نیز افرادی که فریب خورده و در صحنه حضور داشتند و جان باختند، شهید معرفی شدند.
وی افزود: بخش دیگری از این دیدار، تجلی «جهاد تبیین» بود؛ جایی که رهبر انقلاب مسائل مختلف، از جمله موضوع اغتشاشات و نقش دشمنان را برای مردم روشنگری و تبیین کردند.
آیتالله محامی خاطرنشان کرد: جلوه دیگر این سخنان، شجاعت و اقتدار رهبری بود؛ آنجا که تأکید کردند مهمتر از ناو آمریکایی، سلاحی است که میتواند آن ناو را از پا درآورد.
