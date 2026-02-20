نوری: کمتر از یک درصد داوطلبان رد صلاحیت شدند

طاهر نوری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از ۱۲ روز، فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی استان در هیئت های نظارت شهرستانها پایان یافت و الحمدالله این آمار نشان دهنده فهم و آگاهی و شعور اجتماعی مردم شریف استان اردبیل است.

وی افزود: علی رغم بررسی های دقیق و ذره بینی هیئت های اجرایی و نظارت، ردصلاحیت داوطلبان در این دوره از انتخابات، کمتر از یک درصد است و در مجموع ۱۰۹۸ نفر از داوطلبان تایید صلاحیت و ۴۹ نفر نیز ردصلاحیت شدند.

دبیر هیئت عالی نظارت استان اردبیل گفت: برابر اطلاعیه شماره ۲۰ ستاد انتخابات کشور، داوطلبین رد صلاحیت شده از یکم تا چهارم اسفندماه می توانند شکایات خود را نسبت به نظر هیئت نظارت شهرستان، از ساعت ۸ تا ۱۶ با مراجعه حضوری به فرمانداری ها، شکایات خود را به هیئت عالی نظارت استان اعلام و هیئت عالی نظارت استان نیز از پنجم تا هشتم اسفندماه به این شکایات رسیدگی و نظر خود را نهم اسفند ماه به فرمانداری ها جهت ابلاغ به داوطلبان، اعلام خواهد کرد.