۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

تاجفر: ۴۱۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مرز بازرگان کشف و ضبط شد

ارومیه- فرماندار ماکو از کشف و ضبط ۴۱۱ کیلوگرم انواع موادمخدر از ابتدای سال جاری در مرز بازرگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ماکو، با اشاره به کشف و ضبط ۴۱۱ کیلوگرم مواد مخدر از ابتدای سال جاری تا کنون، بر لزوم تقویت نظارت‌ های مرزی و تجهیز گمرک بازرگان به دستگاه‌ های پیشرفته ایکس‌ری تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر نیروهای هنگ مرزی، مرزبانی، انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی در مقابله با قاچاق مواد مخدر افزود: حجم کشفیات صورت ‌گرفته بیانگر هوشیاری و تلاش شبانه‌روزی مجموعه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در پاسداری از مرزها و حفاظت از سلامت جامعه است.

تاجفر با تأکید بر اینکه امنیت امروز مؤلفه‌ای اساسی در مسیر توسعه و آرامش عمومی به شمار می‌رود، ادامه داد: در کنار تأمین امنیت، جلوگیری از ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از گسترش مواد مخدر نیز باید به‌ عنوان یک مأموریت مشترک مورد توجه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و اجرایی قرار گیرد.

فرماندار ماکو در ادامه با اشاره به اهمیت کنترل هوشمند مبادی رسمی، تجهیز گمرک بازرگان به دستگاه‌های ایکس‌ری پیشرفته را اقدامی راهبردی در افزایش توان کشف و پیشگیری از ورود محموله‌های قاچاق عنوان کرد و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین نظارتی، دقت کنترل‌ها را ارتقا داده و امکان مدیریت مؤثرتر فرآیندهای مرزی را فراهم می‌سازد.

تاجفر همچنین بر لزوم نظارت جدی بر رویه‌های گمرکی در فرآیند ورود و خروج کالا تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: تقویت کنترل‌های سیستمی، هماهنگی عملیاتی میان دستگاه‌های مستقر در مرز و پایش مستمر فرآیندها، از مهم‌ترین الزامات پیشگیری از تخلفات احتمالی و ارتقای سلامت اداری در مبادی مرزی است.

