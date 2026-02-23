تاجفر: ۴۱۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مرز بازرگان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ماکو، با اشاره به کشف و ضبط ۴۱۱ کیلوگرم مواد مخدر از ابتدای سال جاری تا کنون، بر لزوم تقویت نظارت های مرزی و تجهیز گمرک بازرگان به دستگاه های پیشرفته ایکسری تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش مؤثر نیروهای هنگ مرزی، مرزبانی، انتظامی و دستگاههای اطلاعاتی در مقابله با قاچاق مواد مخدر افزود: حجم کشفیات صورت گرفته بیانگر هوشیاری و تلاش شبانهروزی مجموعه دستگاههای امنیتی و انتظامی در پاسداری از مرزها و حفاظت از سلامت جامعه است.
تاجفر با تأکید بر اینکه امنیت امروز مؤلفهای اساسی در مسیر توسعه و آرامش عمومی به شمار میرود، ادامه داد: در کنار تأمین امنیت، جلوگیری از ترویج ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از گسترش مواد مخدر نیز باید به عنوان یک مأموریت مشترک مورد توجه دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و اجرایی قرار گیرد.
فرماندار ماکو در ادامه با اشاره به اهمیت کنترل هوشمند مبادی رسمی، تجهیز گمرک بازرگان به دستگاههای ایکسری پیشرفته را اقدامی راهبردی در افزایش توان کشف و پیشگیری از ورود محمولههای قاچاق عنوان کرد و گفت: استفاده از فناوریهای نوین نظارتی، دقت کنترلها را ارتقا داده و امکان مدیریت مؤثرتر فرآیندهای مرزی را فراهم میسازد.
تاجفر همچنین بر لزوم نظارت جدی بر رویههای گمرکی در فرآیند ورود و خروج کالا تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: تقویت کنترلهای سیستمی، هماهنگی عملیاتی میان دستگاههای مستقر در مرز و پایش مستمر فرآیندها، از مهمترین الزامات پیشگیری از تخلفات احتمالی و ارتقای سلامت اداری در مبادی مرزی است.
نظر شما