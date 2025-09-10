نخستین دستگاه تله پاتی جهان ابداع شد؛ برقراری ارتباط بدون حرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، محققان دانشگاه ام آی تی گجتی به نام آلتراگو را ابداع کردهاند و مدعی هستند نخستین ابزار پوشیدنی تقریباً تلهپاتیک جهان است که امکان ارتباط خاموش با سرعت فکر را فراهم میکند. این فناوری مانند سمعک روی گوشها قرار میگیرد و برای تبدیل کلمات ناگفته به سیگنال، به رسانایی استخوانی متکی است. این هدفون میتواند حرکات ریز در دهان، صورت و عضلات تارهای صوتی کاربر یا چیزی که گفتار خاموش نامیده میشود را تشخیص دهد که سپس توسط نرمافزار به کلمات تبدیل میشود.
محققان دانشگاه ام آی تی معتقدند این فناوری میتواند به افرادی که دچار اختلالاتی هستند که روی گفتار تاثیر میگذارد مانند ام اس کمک کند افکار خود را بیان کنند.
همچنین میتوان از آن برای برقراری ارتباط بدون کلام بین دو کاربر یا دسترسی به فناوری هوش مصنوعی یا جستجوهای گوگل بدون نیاز به تلفن هوشمند استفاده کرد.
محققان ام آی تی مدعی هستند فناوری ابداعی شان با سایر رابطهای عصبی پیشرفته که به تشخیص امواج مغزی یا ایمپلنتهای تهاجمی متکی هستند، متفاوت است.
همچنین آلتراگو برخلاف این فناوریها ذهن خوانی نمیکند و کاربران ملزم هستند افکاری را که میخواهند به اشتراک بگذارند یا سوالاتی که قصد پرسیدن دارند را بیصدا بیان کنند.
به گفته مبدعان این ابزار، فناوری تشخیص گفتار بیصدای آنها در حال حاضر ۹۰ درصد دقیق است، البته برای هرکاربر باید به طور دقیق تنظیم شود و آموزش ببیند. محققان هم اکنون مشغول تحقیق روی این موضوع هستند که فناوری مذکور برای همه قابل استفاده باشد. آلتر اگو در سال ۲۰۱۸ به عنوان یک پروژه تحقیقاتی در دانشگاه ام آی تی آغاز اما امسال به یک استارتآپ انتفاعی تبدیل شد.
نظر شما