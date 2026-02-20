به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید روح الله حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه اسفرورین با دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: ماه مبارک رمضان فرصتی کوتاه اما سرنوشتساز است و باید با برنامهریزی برای روزها، شبها و سحرهای این ماه، نهایت بهره معنوی را از آن ببریم، چرا که تضمینی برای درک رمضانهای آینده وجود ندارد.
وی با اشاره به دیدار اخیر آیتالله سید علی خامنهای با مردم تبریز، گفت: رهبر معظم انقلاب در این دیدار یک بسته تبیینی و راهبردی جامع برای مدیریت بحرانها و آینده تعامل میدان و دیپلماسی ارائه کردند که فصلالخطاب همه جریانهاست.
امام جمعه اسفرورین افزود: نخستین محور بیانات رهبر انقلاب، التیام زخمهای حوادث اخیر و خنثیسازی پروژه «کشتهسازی دشمن» بود؛ جایی که تأکید شد جانباختگان، فرزندان این ملت هستند و دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند.
وی دومین محور سخنان رهبر انقلاب را ارتقای بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: امروز ایران اسلامی در اوج عزت قرار دارد و از موضع قدرت سخن میگوید؛ چه در عرصه دیپلماسی و چه در میدان. هشدار صریح درباره توان انهدام ناوها و پایگاههای متخاصم، پیام روشنی برای دشمنان بود.
حجتالاسلام حسینی محور سوم بیانات رهبر انقلاب را شفافسازی درباره مذاکرات عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا نسبت به نتیجهبخش بودن مذاکرات بدبین بوده، چرا که آمریکا صادقانه وارد میدان نشده و بهدنبال تحمیل خواستههای خود است؛ امری که ملت ایران هرگز نخواهد پذیرفت.
وی ادامه داد: چهارمین محور، اعلام آرایش آفندی و تهاجمی کامل در برابر دشمن بود. امروز اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی خطایی مرتکب شوند، تمام پایگاههای نظامی آنها در منطقه در تیررس جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
امام جمعه اسفرورین با اشاره به فشارهای اقتصادی و اعمال تعرفههای جدید آمریکا علیه شرکای تجاری ایران، گفت: دشمن پس از ناکامی در حوزه نظامی و فرهنگی، به جنگ اقتصادی روی آورده، اما حتی مقامات و نظامیان آمریکایی نیز اذعان دارند که توان مقابله با قدرت موشکی ایران را ندارند و گزینه جنگ برای آنها منتفی است.
وی تأکید کرد: تنها مسیر باقیمانده برای آمریکا، دستیابی به یک توافق منطقی است؛ چرا که پس از ۴۷ سال دشمنی، خودشان اعتراف کردهاند که در سرنگونی جمهوری اسلامی ایران شکست خوردهاند.
حجتالاسلام حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث دیماه و هدف قرار دادن مساجد توسط دشمن، اظهار کرد: مسجد از صدر اسلام تاکنون پایگاه اصلی انقلاب، مقاومت و خدمترسانی بوده و امروز نیز باید این جایگاه احیا شود. اگر مساجد شلوغ شود خیابانها خلوت خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای مردمی «گلدستههای ایران»، «مسجد همدل» و «نماز جمعه همدل» گفت: این طرحها با هدف کمک به نیازمندان، تأمین جهیزیه برای عروسان نیازمند و تهیه لباس و کفش نو برای کودکان محروم تا شب عید نوروز اجرا میشود و مشارکت مردم در این مسیر ضروری است.
امام جمعه اسفرورین در پایان ضمن قدردانی از حضور گسترده و دشمنشکن مردم این شهر و بخش اسفرورین در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: حضور مردم بزرگترین سرمایه انقلاب است و هرجا مردم در میدان باشند، پیروزی قطعی خواهد بود.
