موسوی: توان دفاعی و مقاومت مردم تهدیدات دشمنان را ناکام گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمد موسوی در خطبههای نماز جمعه اسفراین که در مصلای امام خمینی(ره) ایراد شد، اظهار کرد: ایمان مردم، توکل بر خدا و رهبری فرزانه از عوامل اصلی موفقیت جمهوری اسلامی در برابر دشمنان است و ایران با این ظرفیت، کشوری مقتدر شده است.
وی با اشاره به تلاشهای آمریکا و دیگر قدرتهای جهانی افزود: دشمنان با وجود تجهیزات و ادعاهای قدرت، نتوانستند علیه ایران کاری از پیش ببرند و هرگونه تعرض احتمالی با مقاومت مردم و توان دفاعی کشور پاسخ داده خواهد شد.
حجتالاسلام موسوی تأکید کرد که وحدت ملی و حضور همیشگی مردم در صحنههای حساس، موجب حفظ امنیت و اقتدار کشور شده است.
وی گفت: ملت ایران نشان داده است که در برابر فشارها و تحریمها صبور و پایدار است و هیچگاه از حق و توان خود کوتاه نخواهد آمد.
امام جمعه اسفراین درباره اهمیت رعایت مسائل دینی و کمک به محرومان در ماه رمضان گفت: جمعآوری کمکها برای نیازمندان و افطاریهای ساده در مساجد، عملی فیسبیلالله و راهی برای گسترش عدالت اجتماعی است.
وی افزود: مسئولان و مدیران کشور باید با تلاش مضاعف و مدیریت درست، مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهند و از حقوق عمومی و اموال ملت به درستی محافظت کنند.
حجتالاسلام موسوی در پایان یادآور شد: پیشرفت ایران تنها به توان نظامی محدود نمیشود؛ ایمان، صبر، تقوا و انسجام ملی همراه با رهبری الهی، ستون اصلی اقتدار کشور است و اجازه نخواهیم داد دشمنان به اهداف خود برسند.
