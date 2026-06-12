به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر ابراهیمیفرد در خطبههای نماز جمعه مانه که در مسجد جامع شهر پیشقلعه برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان تلاش داشتند با جنگ ترکیبی، فشارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی، تابآوری ملت ایران را کاهش دهند اما نتیجه اقدامات آنان برخلاف محاسباتشان رقم خورد.
وی در ادامه افزود: واکنش سریع و قاطع جبهه مقاومت در ایران، عراق، لبنان و یمن نشان داد که محور مقاومت از آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه تهدید برخوردار است و همین موضوع معادلات دشمن را برهم زده است.
امام جمعه مانه گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش، سپاه و سایر مدافعان امنیت کشور با اقتدار در برابر دشمن ایستادند و توانستند رژیم صهیونیستی را با شکستهای جدی مواجه کنند.
وی بیان کرد: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر قدرت روزافزون جبهه مقاومت با بنبست راهبردی مواجه شدهاند و توان تحقق اهداف خود را ندارند.
حجتالاسلام ابراهیمیفرد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی، دانش بومی و روحیه «ما میتوانیم» به جایگاهی رسیده است که دشمنان توان مقابله با آن را ندارند.
وی بیان کرد: مهمترین سرمایه کشور، وحدت و همدلی مردم است و همین انسجام ملی، قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران را در برابر توطئههای دشمنان به نمایش گذاشته است.
امام جمعه مانه با اشاره به اهمیت امنیت غذایی افزود: در شرایط حساس منطقه، تامین کالاهای اساسی و پایداری تولیدات کشاورزی نشاندهنده نقش مهم کشاورزان در حفظ امنیت کشور است.
وی ادامه داد: کشاورزان با تلاش شبانهروزی خود نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا میکنند و این ظرفیت باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.
حجتالاسلام ابراهیمیفرد همچنین با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار گفت: ملت ایران هرگز فداکاری شهدا، فرماندهان و مدافعان امنیت کشور را فراموش نخواهد کرد و راه آنان با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی در پایان با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی اظهار کرد: فرهنگ انقلابی و اسلامی زیربنای اقتدار، امنیت و پیشرفت جامعه است و باید برای تقویت این حوزه از ظرفیت مساجد و نهادهای فرهنگی بیش از پیش استفاده شود.
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