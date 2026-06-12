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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

ابراهیمی‌فرد: ایران و جبهه مقاومت معادلات دشمن را برهم زدند

ابراهیمی‌فرد: ایران و جبهه مقاومت معادلات دشمن را برهم زدند

بجنورد- امام جمعه مانه گفت: اقتدار ایران اسلامی و واکنش سریع جبهه مقاومت، محاسبات دشمنان را برهم زد و رژیم صهیونیستی را در برابر محور مقاومت ناتوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه که در مسجد جامع شهر پیش‌قلعه برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان تلاش داشتند با جنگ ترکیبی، فشارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی، تاب‌آوری ملت ایران را کاهش دهند اما نتیجه اقدامات آنان برخلاف محاسباتشان رقم خورد.

وی در ادامه افزود: واکنش سریع و قاطع جبهه مقاومت در ایران، عراق، لبنان و یمن نشان داد که محور مقاومت از آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه تهدید برخوردار است و همین موضوع معادلات دشمن را برهم زده است.

امام جمعه مانه گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش، سپاه و سایر مدافعان امنیت کشور با اقتدار در برابر دشمن ایستادند و توانستند رژیم صهیونیستی را با شکست‌های جدی مواجه کنند.

وی بیان کرد: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر قدرت روزافزون جبهه مقاومت با بن‌بست راهبردی مواجه شده‌اند و توان تحقق اهداف خود را ندارند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی، دانش بومی و روحیه «ما می‌توانیم» به جایگاهی رسیده است که دشمنان توان مقابله با آن را ندارند.

وی بیان کرد: مهم‌ترین سرمایه کشور، وحدت و همدلی مردم است و همین انسجام ملی، قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران را در برابر توطئه‌های دشمنان به نمایش گذاشته است.

امام جمعه مانه با اشاره به اهمیت امنیت غذایی افزود: در شرایط حساس منطقه، تامین کالاهای اساسی و پایداری تولیدات کشاورزی نشان‌دهنده نقش مهم کشاورزان در حفظ امنیت کشور است.

وی ادامه داد: کشاورزان با تلاش شبانه‌روزی خود نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند و این ظرفیت باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد همچنین با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار گفت: ملت ایران هرگز فداکاری شهدا، فرماندهان و مدافعان امنیت کشور را فراموش نخواهد کرد و راه آنان با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی در پایان با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی اظهار کرد: فرهنگ انقلابی و اسلامی زیربنای اقتدار، امنیت و پیشرفت جامعه است و باید برای تقویت این حوزه از ظرفیت مساجد و نهادهای فرهنگی بیش از پیش استفاده شود.

کد مطلب 6857908

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