  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

ابراهیمی‌فر: هوشمندی در برابر فتنه‌ها رمز پیروزی جبهه مقاومت است

ابراهیمی‌فر: هوشمندی در برابر فتنه‌ها رمز پیروزی جبهه مقاومت است

بجنورد- امام جمعه مانه با اشاره به مقاومت هوشمندانه امام جواد (ع) در برابر فتنه‌ها گفت: امروز جبهه مقاومت با همین الگو در برابر استکبار ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فر در خطبه‌های نماز جمعه مانه که در مسجد جامع شهر پیش‌قلعه برگزار شد، اظهار کرد: امام نهم در شرایطی پر از فتنه و نفوذ دشمن، با هوشمندی و آینده‌نگری، شبکه منسجم وکالت را گسترش داد و پل ارتباطی امام و شیعیان را ایجاد کرد.

امام جمعه مانه گفت: این الگوی هوشمندانه، نه تنها در زمان مأمون و فتنه‌های آن دوران کارساز بود، بلکه زیربنای تشکیل نظام ولایت فقیه در دوران غیبت شد و امروز نیز جبهه مقاومت با همین شبکه‌سازی، هماهنگ و یکپارچه در برابر استکبار جهانی ایستاده است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فر افزود: لبنان، یمن، عراق و دیگر محورهای مقاومت، امروز چنان در هم تنیده شده‌اند که دشمن از قدرت آنان به وحشت افتاده است.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران تصریح کرد: دشمن با بهره‌گیری از جنگ رسانه‌ای، اقتصادی و روانی، به دنبال تضعیف اتحاد، اعتماد و تاب‌آوری ملت ایران است.

امام جمعه مانه بیان کرد: رمز پیروزی در این جنگ، هوشمندی، بصیرت و حضور آگاهانه در میدان است. همان‌طور که امام جواد (ع) با نفوذی‌ها مقابله کرد و با آینده‌نگری، شبکه‌ای برای دوران غیبت طراحی نمود، ما نیز باید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و تبعیت از ولایت، توطئه‌های دشمن را خنثی کنیم.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فر با اشاره به شعار سال «اقتصاد مقاومتی» گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای درون‌گرایی و تعطیلی تعاملات جهانی نیست. شهید رئیسی با عضویت در شانگهای و بریکس و ارتباط با ۱۵ کشور همسایه، راه را برای رشد اقتصادی هموار کرد. متأسفانه ما از ظرفیت دریاها و سواحل طولانی خود غافل بوده‌ایم. از چابهار تا تنگه هرمز و دریای خزر، باید اقتصاد دریا محور را احیا کنیم.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی نیازمند تشکیل فرماندهی مرکزی اقتصادی با نمایندگی از سوی رهبری است تا بروکراسی اداری کاهش یابد، تمرکز از تهران برداشته شود و اختیارات به استانداران داده شود. ایران با ۳۰۰ روز آفتاب در سال، ظرفیت عظیمی برای تولید انرژی خورشیدی دارد و با حمایت از دانش‌بنیان‌ها می‌توان ناترازی برق را جبران کرد.

امام جمعه مانه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی، کار جهادی و مضاعف را از خصوصیات او و دولت‌اش دانست و بر ترویج ازدواج آسان، الگوبرداری از زندگی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) و تشویق جوانان برای ثبت‌نام در حوزه‌های علمیه تأکید کرد.

کد مطلب 6830586

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه