به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر ابراهیمیفر در خطبههای نماز جمعه مانه که در مسجد جامع شهر پیشقلعه برگزار شد، اظهار کرد: امام نهم در شرایطی پر از فتنه و نفوذ دشمن، با هوشمندی و آیندهنگری، شبکه منسجم وکالت را گسترش داد و پل ارتباطی امام و شیعیان را ایجاد کرد.
امام جمعه مانه گفت: این الگوی هوشمندانه، نه تنها در زمان مأمون و فتنههای آن دوران کارساز بود، بلکه زیربنای تشکیل نظام ولایت فقیه در دوران غیبت شد و امروز نیز جبهه مقاومت با همین شبکهسازی، هماهنگ و یکپارچه در برابر استکبار جهانی ایستاده است.
حجتالاسلام ابراهیمیفر افزود: لبنان، یمن، عراق و دیگر محورهای مقاومت، امروز چنان در هم تنیده شدهاند که دشمن از قدرت آنان به وحشت افتاده است.
وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران تصریح کرد: دشمن با بهرهگیری از جنگ رسانهای، اقتصادی و روانی، به دنبال تضعیف اتحاد، اعتماد و تابآوری ملت ایران است.
امام جمعه مانه بیان کرد: رمز پیروزی در این جنگ، هوشمندی، بصیرت و حضور آگاهانه در میدان است. همانطور که امام جواد (ع) با نفوذیها مقابله کرد و با آیندهنگری، شبکهای برای دوران غیبت طراحی نمود، ما نیز باید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و تبعیت از ولایت، توطئههای دشمن را خنثی کنیم.
حجتالاسلام ابراهیمیفر با اشاره به شعار سال «اقتصاد مقاومتی» گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای درونگرایی و تعطیلی تعاملات جهانی نیست. شهید رئیسی با عضویت در شانگهای و بریکس و ارتباط با ۱۵ کشور همسایه، راه را برای رشد اقتصادی هموار کرد. متأسفانه ما از ظرفیت دریاها و سواحل طولانی خود غافل بودهایم. از چابهار تا تنگه هرمز و دریای خزر، باید اقتصاد دریا محور را احیا کنیم.
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی نیازمند تشکیل فرماندهی مرکزی اقتصادی با نمایندگی از سوی رهبری است تا بروکراسی اداری کاهش یابد، تمرکز از تهران برداشته شود و اختیارات به استانداران داده شود. ایران با ۳۰۰ روز آفتاب در سال، ظرفیت عظیمی برای تولید انرژی خورشیدی دارد و با حمایت از دانشبنیانها میتوان ناترازی برق را جبران کرد.
امام جمعه مانه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت آیتالله رئیسی، کار جهادی و مضاعف را از خصوصیات او و دولتاش دانست و بر ترویج ازدواج آسان، الگوبرداری از زندگی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) و تشویق جوانان برای ثبتنام در حوزههای علمیه تأکید کرد.
