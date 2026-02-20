امام جمعه کازرون: قرآن بهترین مشاور و پناهنده انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی امام جمعه در خطبه های نماز جمعه کازرون با سفارش به تقوا و انجام واجبات و ترک در ماه مبارک رمضان گفت: افضل اعمال در ماه مبارک رمضان ترک گناه است.

وی ادامه داد: ماه رمضان بهار عبادت و تعلیم و تربیت طهارت و پاکی تهذیب و پاکی است.

امام جمعه شهرستان کازرون افزود: خوشبخت و سعادتمند واقعی کسی است که ماه مبارک رمضان را درک کند و بندگان واقعی صرفا به روزه داری اکتفا نمی کنند و افضل اعمال در این ماه ترک گناه می باشد.

حجت الاسلام مهبودی گفت: معیار وحدت دین مبین اسلام است و قرآن را دین اسلام باید عمل کنیم و قعا هر کس به معارف الهی عمل کند به پیروزی مادی و معنوی دست پیدا می کند.

وی ادامه داد: قرآن نصیحت دهند و پناهنده و هدایتگری است و بدانیم بهترین مشاور قرآن خداست که نه اهل دروغ، فریب و کلک است و هر کس با قرآن با نشست و برخواست کند بر هدایت او افزوده می شود.

امام جمعه کازرون اشاره کرد: قرآن ثروتی پایان ناپذیر و بهره از قرآن در این دنیا انسان را نصیب همه چیز می کند و نعمت دنیوی هر آنچه بزرگ باشند در مقابل نعمت های معنوی قرآن کوچکند.

خطیب نماز جمعه شهرستان کازرون اذعان داشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان در خصوص دو موضوع مهم صحبت کردند شکست خوردن فتنه دی ماه و حضور به موقعه اعتماد مردم به جمهوری اسلامی بود.

وی تصریح کرد :فتنه اخیر که شدیدترین و پیچیده ترین فتنه در تاریخ انقلاب اسلامی بود و تا زمانی که مردم در صحنه باشند و به نصایح رهبر گوش دهند دشمنان‌ هیچ غلطی نمی توانند انجام دهد و به جایی نخواهند رسید.

امام جمعه کازرون گفت: آمریکا نه با فشار و نه با تهدید نمی تواند ما را به مذاکره وادار کند و دشمنان بدانند مردم ایران به آمریکایی ها اعتماد ندارند و معتقدیم آمریکا به این دلیل درخواست مذاکره داشتند چون گزینه ای دیگر برایشان وجود نداشت.

وی ادامه داد: ایران اسلامی اثبات کرده که دوران بزن درو گذشته و دشمن می داند یکی بزند ده تا خواهند خورد و دشمن در شرایط عقب نشینی منطقی ترین مسیر برای خروج از منطقه را رسیدن به توافقی می داند که بتواند آن را برای خود و رسانه ها موفقیت اعلام نماید.

حجت الاسلام مهبودی تصریح کرد: مردم و دولتمردان عهدی را مجدد بستند که مردم متعهد شدند که هر کجا لازم باشد حضور پیدا کنند و دولتمردان دو برابر کار کنند تا مشکلات مردم را حل نمایند.