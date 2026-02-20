به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بهروز شمسی فر در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به لرستان، اظهار داشت: امیدواریم با اجرایی‌شدن مصوبات، شاهد توسعه استان باشیم و مشکلاتی که در استان وجود دارد، برطرف و کمتر شود، به‌خصوص در حوزه بیکاری و رفع بیکاری و رونق تولید.

پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور برای توسعه لرستان

وی با تأکید بر لزوم فعال‌کردن کارخانه‌ها و صنایع راکد لرستان، عنوان کرد: حوزه کشاورزی لرستان بیشتر حالت سنتی دارد، این در حالی‌ست که استان منابع آبی فراوانی دارد، امیدواریم کشاورزی استان بیشتر به سمت صنعتی و به‌روزشدن حرکت کند و شاهد رفع بیکاری در استان باشیم و مشکلاتی مانند ازدواج، فرزندآوری و... باشیم.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد بر لزوم تکمیل راه‌آهن لرستان و رسیدن راه‌آهن به مرکز استان تأکید کرد و گفت: همچنین در حوزه مسکن استان نیازمند توجه ویژه است.

اعتراض به سهم ناعادلانه لرستان از مالیات بر ارزش افزوده

حجت‌الاسلام شمسی فر با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده، گفت: اگر به هر دلیلی سرمایه‌ها و صنایع به استان‌های دیگر رفته چرا باید سرانه مالیات بر ارزش افزوده آنها بیشتر باشد؛ اما استان‌هایی مانند لرستان باوجود نداشتن صنایع بزرگ سهمشان از تخصیص مالیات بر ارزش افزوده کمتر باشد؟ امیدواریم این قانون ناعادلانه از سوی نمایندگان مجلس و دولت اصلاح شود، اگر این اتفاق صورت گیرد می‌تواند تحولی در استان‌های محروم و کم‌برخوردار به وجود آورد.

وی در ادامه بر لزوم پیگیری مسئولان برای اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور به لرستان تأکید کرد و گفت: امیدواریم اجرای این مصوبات عقب نیفتد و شاهد رفع مشکلات استان باشیم.

قدرت واقعی ما این رهبر عزیز و این ملت است

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت: طرف ما کسانی هستند که هیچ اعتمادی به آنها وجود ندارد، نه به قرارداد و پیمانشان و نه امضایشان.

حجت‌الاسلام شمسی فر با تأکید بر اینکه اینها به اصول ارزشی و اخلاقی پایبند نیستند، پرونده‌ای که از آن جزیره کذایی بیرون‌آمده، در تاریخ عجیب است، جنایاتی که در این جزیره اتفاق افتاده و کسانی مانند ترامپ هم که در آن دخالت دارند، طرف ما هستند، اینها نه به اصول انسانی پایبند هستند، نه به تعهد، به‌راحتی زیر پیمان خود می‌زنند، دروغ می‌گویند، مسئولان ما در مذاکرات هوشیار هستند، باید بدانند طرف مقابل این‌طور است و به عهد و پیمانش هیچ‌گونه اعتمادی نیست.

وی ادامه داد: از طرف دیگر میدان با دیپلماسی همراه است، پشتیبانی میدان از دیپلماسی باید باعث شود که مذاکره‌کننده‌های ما باقوت و شجاعت از منافع کشور دفاع کنند، آمریکا اگر می‌توانست با بحث نظامی‌گری به اهدافش در ایران برسد، هیچ موقع پای میز مذاکره نمی‌آمد، این نشان از ضعف آمریکا و قدرت کشور عزیز ما است. آنها این را فهمیده‌اند، اگر وارد جنگ شوند قطعاً ضربان آن‌چنان سنگینی می‌خورند و منافعشان به خطر می‌افتد که هزینه سنگینی بر روی دست آنها می‌گذارد، از طرف دیگر هم می‌خواهند دست‌خالی برگردند، لشکرکشی کرده‌اند، فکر کردند که ملت عزیز ایران می‌ترسد و امتیاز می‌دهد.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد، تأکید کرد: ملت عزیز ایران با پیروی از مکتب امام حسین (ع)، داشتن رهبری شجاع و حکیم و مردمی منسجم همچنان در صحنه حضور پیدا کردند، دشمن را ناامید کرد، حالا آمده‌اند مذاکره، در مذاکره هم باید مذاکره‌کننده‌های ما باید مواظب این دشمن خبیث باشند و بدانند این ملت عزیز بالاترین قدرت و حمایت ما است، بله از نظر نظامی به لطف خدا و عنایت امام‌زمان (عج) در مرتبه بسیار خوبی هستیم، اما قدرت واقعی ما این رهبر عزیز و این ملت است.