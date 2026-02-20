امام جمعه بوموسی: هرگونه خطای دشمن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین فتح‌الله بهزادی در خطبه اول با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصت طلایی برای خودسازی، تقویت ایمان و بهره‌گیری از فیوضات الهی دانست و بر ضرورت انس بیشتر با قرآن کریم و توجه به نیازمندان تأکید کرد.

وی در خطبه دوم با ورود به مباحث سیاسی و اجتماعی روز، بر ضرورت حفظ انسجام ملی تأکید کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، هم‌افزایی و پرهیز از اختلافات جناحی هستیم؛ چرا که دشمنان انقلاب اسلامی همواره در پی ایجاد شکاف در صفوف ملت ایران هستند.

بهزادی با بیان اینکه امام جمعه متعلق به همه اقشار مردم است و وابسته به هیچ جناح خاصی نیست، تصریح کرد: تریبون نماز جمعه، تریبون وحدت و مطالبه‌گری منصفانه است و این جایگاه باید محل تقویت امید، انسجام و پیگیری مطالبات مردم در چارچوب منافع ملی باشد.

امام جمعه بوموسی در ادامه با اشاره به مواضع خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که هرگاه دشمنان بخواهند با زبان تهدید با ملت ایران سخن بگویند، با پاسخ قاطع مواجه خواهند شد.

وی افزود: اگر آمریکا مرتکب خطایی شود، رزمندگان اسلام پاسخی پشیمان‌کننده و درخور به آنان خواهند داد و اجازه هیچ‌گونه تعدی به منافع و امنیت کشور را نخواهند داد.

وی همچنین با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی، بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی و توطئه‌های رسانه‌ای دشمنان تأکید کرد و گفت: امروز دشمن علاوه بر تهدیدات نظامی، از ابزارهای اقتصادی، رسانه‌ای و روانی برای تضعیف روحیه مردم استفاده می‌کند، اما ملت ایران با بصیرت و تبعیت از رهبری، این توطئه‌ها را خنثی خواهد کرد.

بهزادی در پایان با تأکید بر نقش مردم در صیانت از انقلاب اسلامی، وحدت، تبعیت از ولایت و حضور در صحنه را مهم‌ترین عوامل اقتدار کشور برشمرد.