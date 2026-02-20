به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم فتاحدماوندی، در خطبه های نماز جمعه این هفته دماوند با سفارش مؤمنان به رعایت تقوا، تاکید کرد که فلسفه وجوب روزه در قرآن کریم، کسب تقوا و خداترسی در ظاهر و باطن است.
وی با استناد به آیات قرآن و روایات امام علی (ع) افزود: روزه تنها خودداری از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه نگه داشتن اعضا و جوارح از گناه و پاک نگه داشتن دل از معاصی، مرتبه بالاتر روزهداری است.
فتاحدماوندی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به روزهداران و مومنان تبریک گفت و تصریح کرد: رمضان ماه قیام و صیام و پاک شدن از گناهان است و باید از این فرصت الهی برای تقویت ایمان و همدلی بهره گرفت.
امام جمعه دماوند در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی کشور گفت: جمهوری اسلامی به معنای حاکمیت مردم مسلمان بر سرنوشت خود است و تا زمانی که مردم در صحنههای سیاسی و اجتماعی حاضر و فعال هستند، هیچ کودتا و جنگی علیه ملت ایران موفق نخواهد بود.
وی با انتقاد از تحریمهای ظالمانه آمریکا و ایجاد فشارهای اقتصادی گفت: عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی، تحریمهای شدید آمریکاست، اما مسئولان باید برای مهار تورم و تقویت تولید داخلی تلاش مضاعف داشته باشند.
فتاحدماوندی همچنین به اقدامات مفاسد اقتصادی اشاره کرد و افزود: رانتخواران و مفسدان بزرگ اقتصادی به معیشت مردم آسیب میزنند و دستگاههای نظارتی و قضایی باید با قاطعیت با این افراد برخورد کنند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی از موضع قدرت وارد عرصه دیپلماسی شده است، اظهار داشت:مذاکره محتاطانه در کنار حفظ اقتدار نظامی دنبال میشود و ایران از پیششرطهای آمریکا در موضوع هستهای تبعیت نمیکند.
امام جمعه دماوند در پایان با اشاره به پویشهای حمایتی ماه رمضان از جمله «نماز جمعه همدل» و «مسجد همدل» از مردم خواست در کمک به تأمین جهیزیه عروسان نیازمند و تهیه پوشاک و بستههای معیشتی برای خانوادههای محروم مشارکت فعال داشته باشند.
