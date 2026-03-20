به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه دماوند با سفارش به تقوا، ضمن گرامیداشت آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، از درگاه خداوند متعال برای همه مسلمانان جهان طلب رحمت و مغفرت کرد.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن عید سعید فطر، این عید را «عید عبادت، بندگی و شکرگزاری» دانست و آن را به نمازگزاران تبریک گفت. امام جمعه دماوند همچنین حلول سال جدید شمسی و عید نوروز را به ملت ایران، به‌ویژه مردم شهرستان دماوند، تبریک و تهنیت عرض کرد.

فتاح دماوندی با بیان اینکه عید نوروز فرصتی برای تحکیم پیوندهای اجتماعی، صله‌ رحم و تکریم خویشاوندان و همسایگان است، افزود: همزمانی عید فطر و نوروز، ظرفیت ارزشمندی برای تلفیق سنت‌های اسلامی و ایرانی فراهم کرده و می‌تواند به تقویت انسجام ملی منجر شود.

وی تأکید کرد: مردم آگاه ایران از این هم‌زمانی برای تقویت وحدت و همبستگی ملی به‌خوبی بهره خواهند برد.

امام جمعه دماوند با اشاره به شرایط سال جاری اظهار داشت: با وجود سوگواری ملت ایران برای برخی حوادث و شهادت‌ها، سال جدید با روحیه‌ای حماسی و سرشار از امید به پیروزی آغاز خواهد شد. به گفته وی، چیدن سفره هفت‌سین با یاد شهدا و دعا برای نیروهای مسلح، از جلوه‌های این روحیه است.

فتاح دماوندی دیدار با خانواده‌های شهدا در ایام نوروز را عاملی در جهت تقویت فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: تحرک اجتماعی و امیدواری ملت ایران در حوادث اخیر، قابل تقدیر است و نشان می‌دهد که این ملت با هر حادثه، مقاوم‌تر و متحدتر می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به دعای تحویل سال («یا مُحوِّلَ الحولِ و الأحوال...»)، اظهار کرد: بهبود حال ملت‌های منطقه در گرو تحولات اساسی و تغییر موازنه‌ها خواهد بود.

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های ایالات متحده و دونالد ترامپ، مدعی شد که رویکردهای خصمانه آمریکا با واکنش ایران مواجه شده و این روند، نشان‌دهنده تغییر معادلات قدرت در منطقه است.

وی همچنین با اشاره به تحولات میدانی و تنش‌ها در حوزه انرژی، مدعی شد که اقدامات متقابل ایران موجب عقب‌نشینی طرف مقابل شده است و افزود: دوران اقدامات یک‌طرفه به پایان رسیده و در صورت وارد آمدن خسارت به ایران، دیگران نیز متحمل خسارت خواهند شد.

فتاح دماوندی تصریح کرد: تجربه‌های اخیر نشان داده است که ایران در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند و با اتکا به توان داخلی و حمایت مردم، به مسیر خود ادامه خواهد داد.

وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران در برابر هرگونه تجاوز ایستادگی خواهد کرد و با تکیه بر توان نیروهای مسلح، از منافع و امنیت کشور دفاع می‌کند.