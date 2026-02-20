به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصور باقربیک، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ورامین با تأکید بر اهمیت ماه مبارک رمضان گفت: درک ماه رمضان یک توفیق الهی و بزرگ برای مردم ماست و روزه‌داری در این فصل همراه با شب‌زنده‌داری، حال معنوی ماندگاری برای انسان ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت مراقبت از زبان در این ماه افزود: سعی ویژه کنید زبان خود را حفظ کنید، زیرا بدزبانی نه تنها دل‌ها را می‌سوزاند، بلکه گاه موجب ایجاد تفرقه و نفاق می‌شود.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان‌های تهران، حفظ دین در دوره آخر الزمان را کاری سخت دانست و اظهار داشت: پرهیز از گناه و کنترل شهوات، به ویژه با چشم، برای قبولی طاعات و عبادات ضروری است و دوری از آزار دیگران می‌تواند انسان را پس از ماه رمضان به فردی پاک و منزه تبدیل کند.

باقربیک ادامه داد: فرصت ماه رمضان بسرعت سپری می‌شود و باید از مواهب این ماه، به ویژه قرائت قرآن کریم و شب‌های قدر، به شکل خاص و متفاوت بهره‌مند شویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل سیاسی کشور گفت: شرایط فعلی در داخل و اطراف کشور، همراه با تأکیدات مقام معظم رهبری و اثبات توانایی نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه، باعث شده است که دشمنان در تصمیم‌گیری‌های خود تردید و ترس داشته باشند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران، مشکلات اقتصادی را یک آفت برای کشور دانست و تصریح کرد: عدم توجه دقیق به فرمایشات رهبر معظم انقلاب باعث شده است مشکلات اقتصادی بر کشور غلبه کند. مردم اقتصاد مقاومتی را عملی کرده‌اند، اما برخی دولت‌ها از اجرای آن غافل بوده و کوتاهی‌ها مشهود است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت رهبری مقتدر اظهار داشت: داشتن رهبری همچون رهبر معظم انقلاب یک امتیاز بزرگ است،دشمنان نیز اذعان دارند که بسیاری از نقشه‌های آنان تنها با یک سخنرانی رهبر خنثی می‌شود و اگر مسیر رهنمودهای ایشان را دنبال کنیم، قطعا بر مشکلات فائق خواهیم آمد.