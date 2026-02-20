دری: جهاد تبیین سپری در برابر جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز عبادی، سیاسی و اجتماعی جمعه در اراک اظهار کرد: با توجه به اهمیت ماه مبارک رمضان، همه اقشار جامعه باید حرمت این ماه را حفظ کرده و به ویژه در مساجد به شعائر دینی توجه کنند.

وی افزود: افرادی که به دلایل شرعی قادر به روزه‌داری نیستند باید از نمایش روزه‌خواری در ملاعام خودداری کرده و حرمت ماه مبارک رمضان را حفظ کنند.

دری نجف‌آبادی تصریح کرد: ساده‌زیستی و اجتناب از اسراف در سفره‌های افطار از توصیه‌های اساسی اسلام در ماه مبارک رمضان است و همه باید آن را رعایت کنند.

وی ادامه داد: مردم ایران اسلامی با وجود مشکلات اقتصادی، همچنان در حمایت از اسلام و ارزش‌های انقلاب پایدار هستند و اجازه تحقق اهداف شوم دشمنان را نمی‌دهند.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: مردم باید با همان روحیه انقلابی و آگاهی، در حمایت از آزادی قدس شریف و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی حضوری فعال در صحنه داشته باشند.

وی افزود: مشارکت پرشور مردم در راهپیمایی‌ها و مناسبت‌های ملی و انقلابی، وفاداری آنان به آرمان‌های امام راحل، شهدا و رهبر معظم انقلاب را نشان می‌دهد.

دری نجف‌آبادی بیان کرد: سپاه، بسیج و ارتش با هوشیاری کامل مقابل توطئه‌ها ایستاده‌اند و ملت ایران با وحدت و انسجام، همواره نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده است.

وی گفت: هدف دشمن از اعزام تجهیزات نظامی ایجاد ترس و وحشت است اما آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هرگونه تهدید را قبل از تحقق آن دفع می‌کند.

دری نجف‌آبادی تصریح کرد: ملت ایران در لحظات حساس تاریخی با حضور آگاهانه خود، نقشه‌های دشمنان را ناکام گذاشته و اجازه تکرار سرنوشت کشورهایی مانند سوریه را نداده است.

خطیب جمعه اراک با بیان اینکه جهاد تبیین سپری در برابر جنگ نرم دشمن است، ادامه داد: نوجوانان و جوانان در معرض تبلیغات دروغین جریان‌های معاند هستند و لازم است خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی با تقویت مبانی دینی زمینه مصونیت فکری آنان را فراهم کنند.

وی تاکید کرد: اذهان عمومی نباید در اختیار بیگانگان و افراد فاسد قرار گیرد و باید به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند، در مسیر آموزه‌های دینی و تربیت اسلامی هدایت شود.