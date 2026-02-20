گلایه امام جمعه زابل از ضعف نظارت بر بازار و مشکل کمبود کارت سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زابل، ضمن تبیین مسائل روز، بر ضرورت استفاده از ظرفیت ماه مبارک رمضان برای دینداری نسل جوان تأکید کرد و تهدیدات اخیر آمریکا را جنگ روانی و نشانه درماندگی این کشور دانست و در عین حال خواستار نظارت جدی بر بازار و رسیدگی فوری به گلایه‌های مردمی درباره جایگاه‌های سوخت شد.

امام جمعه زابل ماه مبارک رمضان را ماه فرصت‌ها و توجه به ارزش‌ها توصیف کرد و با بیان اینکه این ماه به سرعت می‌گذرد، گفت مبادا به گونه‌ای سپری شود که فردای قیامت حسرت آن را بخوریم و باید از این فرصت الهی برای رشد معنوی و تقویت ایمان بهره برد.

وی با اشاره به استقبال و اشتیاق خوب کودکان، نوجوانان و جوانان از مساجد در این ایام، این فرصت را مغتنم دانست و تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند با ترویج فساد، بی‌اخلاقی و هنجارشکنی در فضای مجازی چنین القا کند که نسل جدید از دین فاصله گرفته است، در حالی که واقعیت خلاف این ادعاست.

با مسئولیت سپاری و اخلاق نیکو جوانان را به مساجد جذب کنیم

حجت‌الاسلام پوراندخت بر ضرورت استفاده از ظرفیت این ماه مبارک برای دینداری کودکان و نوجوانان تأکید کرد و افزود: باید با رفتار مناسب، تشویق و واگذاری مسئولیت به نوجوانان، آنان را به مسجد و فعالیت‌های دینی جذب کنیم.

وی تصریح کرد: اجازه دهیم کودکان در مسجد حضور داشته باشند و اگر اشتباهی در قرائت دارند، با احترام اصلاح شود، چرا که تندی و برخورد نامناسب، جوانان را از مسجد دور می‌کند.

خطیب جمعه زابل با توصیه به برپایی سفره‌های ساده افطار در مساجد و پرهیز از تجمل‌گرایی و اسراف، مشارکت دادن نوجوانان در برپایی سفره‌های افطاری، قرائت قرآن، اذان و مکبری را موجب افزایش اعتمادبه‌نفس و احساس مسئولیت در آنان دانست و مسجد را محل تربیت، انسان‌ساز و جامعه‌ساز و کانون تغییر و تحول و مکانی برای اتحاد قلوب و اجتماع نفوس معرفی کرد.

وی همچنین خواستار انعکاس فعالیت‌های قرآنی و مجالس و مراسم معنوی در فضای مجازی شد و گفت: انتشار تصاویر جلسات قرآنی و سفره‌های ساده افطار می‌تواند در تقویت روحیه دینی جامعه مؤثر باشد.

اعزام ناو آمریکایی با هدف کاهش تاب‌آوری ملت ایران است

امام جمعه زابل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا و اعزام ناوهای جنگی به منطقه، این اقدامات را ابزار ایجاد شکاف و جنگ روانی دانست و تصریح کرد: هدف آنها کاهش تاب‌آوری ملت ایران، ایجاد دوقطبی و وادار کردن کشور به تسلیم است.

وی با بیان اینکه مذاکره واقعی به معنای احترام متقابل است، افزود: وقتی آمریکا از مذاکره سخن می‌گوید قطعاً دعوا دارد و دعوایشان سر چند درصد غنی‌سازی نیست، بلکه با ملتی که می‌خواهد مستقل باشد دعوا دارد و در واقع به دنبال تحمیل خواسته‌های خود و عقب‌نشینی ایران از مواضع به‌حق خویش است.

حجت‌الاسلام پوراندخت با تأکید بر توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: اعزام ناو و نمایش قدرت، نشانه اقتدار نیست، بلکه جیغ درماندگی و بیانگر استیصال است و لشکرکشی به منطقه یعنی اظهار عجز در مقابل قدرت ایران و آخرین برگه و حربه آمریکا و آخرین زورآزمایی آنهاست.

امام جمعه زابل گفت: به فضل الهی اگر آمریکایی‌ها غلطی بکنند، ایران اسلامی این‌دفعه متفاوت از همیشه خواهد جنگید و دنیا به آمریکای بعد از جنگ خواهد خندید و به احترام ایران عزیز خواهد ایستاد.

حضور در مذاکره به معنای پذیرش خواسته‌های آمریکا نیست

وی تأکید کرد: حضور در مذاکره به معنای پذیرش خواسته‌های آمریکا نیست، بلکه برای اثبات منطق جمهوری اسلامی، زمان‌سازی و تقویت توان داخلی است و جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، اما استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی، حق مسلم ملت ایران است.

پوراندخت با قدردانی از صدا و سیما و برنامه ایران جان، این اقدام را در معرفی ظرفیت‌ها، فرهنگ‌ها و آداب و رسوم اقوام و مذاهب مختلف کشور قابل تحسین دانست و افزود: لازم است پس از پایان این برنامه، با دریافت بازخورد از کارشناسان و دلسوزان، نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف برطرف شود.

ضرورت رسیدگی به مشکلات سوخت مردم در سیستان و بلوچستان

وی در بخش پایانی سخنان خود به گلایه‌های مردمی درباره جایگاه‌های سوخت اشاره کرد و گفت: شهروندان در پمپ‌بنزین‌ها با مشکل نبود کارت آزاد مواجه هستند، در حالی که در دیگر استان‌ها این مشکل وجود ندارد و مسئولان مربوطه باید این موضوع را پیگیری کنند و اجازه ندهند حقی از مردم ضایع شود.

امام جمعه زابل با انتقاد از ضعف نظارت بر بازار افزود: مردم از نوسانات و تفاوت قیمت‌ها گلایه‌مند هستند و نظارت مؤثر و برخورد با متخلفان ضروری است، چرا که فشار تورم بر دوش مردم سنگینی می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد باید قدردان این مردم باشیم و در قبال مشکلات معیشتی آنان پاسخگو باشیم.