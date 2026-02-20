بازگشایی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم فردا، شنبه دوم اسفند با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی شخصیتهای فرهنگی و سیاسی در سالن اجتماعات مصلای تهران برگزار میشود ولی درهای این نمایشگاه در مصلای تهران از ساعت ۱۶ امروز، جمعه اول اسفند برابر با دوم ماه مبارک رمضان به روی علاقهمندان باز است.
حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری سیوسومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم گفت: نمایشگاه امسال در ۱۱ بخش نمایشگاهی و سه بخش فروشگاهی در ۷۰ زیرمجموعه شامل رویدادها و غرفههای تخصصی در ۱۴ محور برگزار میشود.
نمایشگاه بین المللی قرآن در ۱۴ محور موضوعی برگزار می شود که یکی از این محورها قرآن و پیامبر اعظم (ص) است که به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم(ص) خواهد بود.
قرآن و امیدآفرینی و نشاط اجتماعی، قرآن و همبستگی ملی و انسجام اسلامی، قرآن و انقلاب اسلامی، قرآن و نماز و مسجد تراز، قرآن و اصلاح الگوی مصرف، قرآن و عفاف و حجاب، قرآن و امر به معروف و نهی از منکر، قرآن و نهجالبلاغه، قرآن و صحیفه سجادیه، قرآن و مهدویت، قرآن و غدیر، قرآن و سیره انبیا و ائمه اطهار (ع) و قرآن و علوم روز از دیگر محورهای موضوعی این نمایشگاه است.
نمایشگاه امسال در بخشهای بازیها و سرگرمیهای سالم ویژه کودکان و نوجوانان، تولیدات رسانهای و آفرینشهای هنری، صنایع فرهنگی و خلاق، مطالعات کاربردی و پژوهشهای مسالهمحور، تازههای نشر و عرضه محصولات قرآنی، آموزشهای نوین و هوش مصنوعی و فناوریهای جدید برگزار میشود.
رئیس سی و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از کیفیت برنامهها، مردمیسازی، نوآوری و خلاقیت همچنین بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و دانشبنیانها به عنوان چهار مولفه اصلی در برگزاری نمایشگاه قرآن یاد کرد و گفت: ما فقط به قرآن اکتفا نکردهایم و عترت نیز در نمایشگاه مورد توجه ویژه است.
بخش بینالملل نمایشگاه قرآن همچون سالهای گذشته برگزار خواهد شد و تاکنون کشورهایی همچون اندونزی، مصر، عمان، ترکیه، پاکستان، بحرین، چین، افغانستان، الجزایر، رومانی، عراق، بوسنی، قزاقستان و تونس برای حضور در نمایشگاه دعوت شدهاند.
سی وسومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم با شعار «ایران در پناه قرآن» تا ۱۵ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار میشود. نمایشگاه قرآن در ۲۴ استان نیز در ماه مبارک رمضان برپا میشود.
