  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸

غلامی: نهضت «زندگی با آیه‌ها» ارتباط با خدا را تقویت می‌کند

غلامی: نهضت «زندگی با آیه‌ها» ارتباط با خدا را تقویت می‌کند

بجنورد- امام‌جمعه شیروان گفت: طرح «زندگی با آیه‌ها» با تقویت انس با قرآن و حضور در مساجد، زمینه ارتقای ارتباط معنوی مردم با خدا را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان که در مصلی امام خامنه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: آمریکا به هیچ‌یک از تعهدات خود در مذاکرات پایبند نیست و تنها زبان زور را می‌فهمد، اما جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه به دشمن باج نخواهد داد.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب افزود: تعبیر «خطرناک‌تر از ناو، سلاحی است که می‌تواند آن را به قعر دریا بفرستد» نشان‌دهنده اقتدار و توانمندی نظامی کشور است و پیام روشنی برای دشمنان دارد.

امام‌جمعه شیروان با بیان اینکه دشمن در فتنه‌های اخیر از بستر فضای مجازی بهره برد، تصریح کرد: دشمنان با استفاده از فضای مجازی به دنبال جذب و آموزش افرادی بودند که تحلیل کافی ندارند و به دنبال منافع زودگذر هستند.

وی ادامه داد: مردم ایران سابقه‌ای روشن در مقابله با تهدیدات دارند و با هوشیاری و حضور به‌موقع خود در صحنه، بار دیگر کمر فتنه اخیر را شکستند.

حجت‌الاسلام غلامی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: با وجود برخی مشکلات، ظرفیت لازم برای رفع آن‌ها وجود دارد و دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی، یأس و بدبینی نسبت به نظام و مسئولان است که باید با آگاهی و بصیرت خنثی شود.

وی همچنین به اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» اشاره کرد و افزود: این طرح که وارد سومین سال اجرای خود شده، موجب تقویت ارتباط انسان با خدا می‌شود و ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای انس بیشتر با قرآن و حضور در مساجد است.

امام‌جمعه شیروان در پایان با ابراز تأسف از حادثه ساختمان ۱۶ واحدی حکیم گفت: از دستگاه قضائی درخواست داریم با پیگیری جدی این موضوع، از تضییع حقوق ساکنان جلوگیری شود.

کد خبر 6754566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها