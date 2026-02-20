به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان که در مصلی امام خامنه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: آمریکا به هیچ‌یک از تعهدات خود در مذاکرات پایبند نیست و تنها زبان زور را می‌فهمد، اما جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه به دشمن باج نخواهد داد.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب افزود: تعبیر «خطرناک‌تر از ناو، سلاحی است که می‌تواند آن را به قعر دریا بفرستد» نشان‌دهنده اقتدار و توانمندی نظامی کشور است و پیام روشنی برای دشمنان دارد.

امام‌جمعه شیروان با بیان اینکه دشمن در فتنه‌های اخیر از بستر فضای مجازی بهره برد، تصریح کرد: دشمنان با استفاده از فضای مجازی به دنبال جذب و آموزش افرادی بودند که تحلیل کافی ندارند و به دنبال منافع زودگذر هستند.

وی ادامه داد: مردم ایران سابقه‌ای روشن در مقابله با تهدیدات دارند و با هوشیاری و حضور به‌موقع خود در صحنه، بار دیگر کمر فتنه اخیر را شکستند.

حجت‌الاسلام غلامی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: با وجود برخی مشکلات، ظرفیت لازم برای رفع آن‌ها وجود دارد و دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی، یأس و بدبینی نسبت به نظام و مسئولان است که باید با آگاهی و بصیرت خنثی شود.

وی همچنین به اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» اشاره کرد و افزود: این طرح که وارد سومین سال اجرای خود شده، موجب تقویت ارتباط انسان با خدا می‌شود و ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای انس بیشتر با قرآن و حضور در مساجد است.

امام‌جمعه شیروان در پایان با ابراز تأسف از حادثه ساختمان ۱۶ واحدی حکیم گفت: از دستگاه قضائی درخواست داریم با پیگیری جدی این موضوع، از تضییع حقوق ساکنان جلوگیری شود.