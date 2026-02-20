حجتالاسلام محمد معلم در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود انس چشمگیر مردم در چهار دهه اخیر در حوزههایی مانند قرائت، حفظ و تفسیر قرآن، لازم است که از یک انس شکلی عبور کرده و به انس عملی برسیم.
وی افزود: طرح «زندگی با آیهها» مانند یک پل بین تلاوت و عمل به قرآن عمل میکند و التزام ایجاد میکند، به این صورت که هر آیهای که مسلمان میخواند، تکلیفی برای زندگی او مشخص شود.
حجتالاسلام معلم تصریح کرد: همانگونه که پیامبر اکرم(ص) قرآن را به تدریج و متناسب با نیاز مردم تلاوت و تبیین میکردند، در این طرح نیز آیات منتخب بر اساس نیاز روز جامعه انتخاب شدهاند تا مفاهیم کلیدی قرآن به شکل کاربردی منتقل شوند.
وی ادامه داد: در طرح «زندگی با آیهها» با یک نقشه راه مشخص، قرار است طی سه سال، ۱۵۰ آیه کلیدی و کاربردی در جامعه نهادینه شود و تفکر قرآنی به سبک زندگی مردم متصل گردد. این اقدام همسو با اهداف گام دوم انقلاب در حوزه خودسازی، جامعهسازی و تمدنسازی است.
حجتالاسلام معلم بر نقشآفرینی حوزهها، مساجد، هیئات، آموزشوپرورش و رسانهها در اجرای این طرح تأکید کرد و گفت: هدف از این پویش، شکلگیری جامعهای با ایمان راسخ و صلاح عمومی است و قرآن را به معیار رفتار و تصمیمگیری در زندگی مردم تبدیل خواهد کرد.
وی افزود: در آستانه ماه رمضان، پویش «زندگی با آیهها» با اعزام سفیران قرآنی شامل مربیان، مداحان، فرهنگیان و دانشجویان راهاندازی شده است. این سفیران پس از شرکت در جلسات توجیهی و دریافت کتابهای مکتوب، برنامههایی از جمله جزخوانی، تفسیر قرآن، محفل انس و مسابقات را در مساجد، حسینیهها، مدارس، دانشگاهها و ادارات برگزار میکنند.
حجتالاسلام معلم در پایان تصریح کرد: با برنامههای محوری مانند جزءخوانی در مصلی امام خامنهای شیروان و تفسیر امام جمعه، ماه رمضان فرصتی مناسب برای تدبر در آیات زندگیساز قرآن است تا هم آرامش روحی فرد تأمین شود و هم اصلاح جامعه عملی شود.
