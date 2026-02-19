حجتالاسلام ناصر هدایتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهضت «زندگی با آیهها» با این هدف طراحی شده که مفاهیم قرآن کریم از حالت نظری خارج شده و به صورت عملی در زندگی مردم جاری شود.
وی افزود: یکی از نیازهای جدی جامعه امروز، توجه به سبک زندگی قرآنی است و این نهضت تلاش میکند با ارائه محتوای ساده، کاربردی و قابل فهم، مردم را به تدبر در آیات الهی دعوت کند.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: در قالب این طرح، برنامههای متنوعی از جمله مسابقات پیامکی، تولید محتواهای کوتاه، برگزاری محافل قرآنی و فعالیتهای رسانهای پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: طرح سوالات روزانه از آیات قرآن، یکی از بخشهای این نهضت است که موجب میشود مخاطبان به صورت مستمر با مفاهیم قرآنی درگیر شده و نسبت به آنها تأمل داشته باشند.
حجتالاسلام هدایتی با تأکید بر نقش دستگاههای فرهنگی در اجرای این نهضت گفت: برای موفقیت این طرح، همکاری همه نهادهای فرهنگی، رسانهها و فعالان قرآنی ضروری است تا پیام قرآن به صورت گسترده در جامعه منتشر شود.
وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت فضای مجازی و رسانهها میتواند به فراگیری بیشتر این نهضت کمک کند و زمینه مشارکت اقشار مختلف مردم را فراهم سازد.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت ماه مبارک رمضان اظهار کرد: این ماه بهترین فرصت برای تقویت ارتباط با قرآن است و اجرای چنین برنامههایی میتواند این ارتباط را عمیقتر و ماندگارتر کند.
وی ادامه داد: تلاش ما این است که نهضت «زندگی با آیهها» به یک جریان فرهنگی مستمر تبدیل شود و محدود به ایام خاص نباشد.
حجتالاسلام هدایتی در پایان گفت: از همه مردم بهویژه جوانان دعوت میکنیم با مشارکت در این طرح، زمینهساز گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه شوند و مفاهیم قرآن را در زندگی خود به کار گیرند.
