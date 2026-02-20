حجت‌الاسلام رضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه به قرآن در زندگی روزمره اظهار کرد: قرآن کریم تنها برای تلاوت نیست بلکه کتاب هدایت و برنامه جامع زندگی انسان است و اگر جامعه‌ای بخواهد به سعادت واقعی برسد، باید به مفاهیم آن عمل کند.

وی افزود: یکی از آسیب‌های موجود این است که ارتباط برخی از ما با قرآن به خواندن محدود شده و کمتر به تدبر و عمل به آیات توجه می‌شود، در حالی که هدف اصلی نزول قرآن، تغییر در رفتار و سبک زندگی انسان‌هاست.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه نهضت «زندگی با آیه‌ها» گامی مهم در این مسیر است، ادامه داد: این نهضت تلاش می‌کند مفاهیم قرآن را به صورت کاربردی وارد زندگی مردم کند و آیات الهی را به عنوان راهنمای عملی در تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای روزمره مطرح سازد.

وی تصریح کرد: استفاده از ابزارهایی مانند مسابقات پیامکی، تولید محتوای کوتاه و قابل فهم و طرح سوالات روزانه از آیات قرآن، موجب می‌شود مردم بیشتر به تدبر در آیات الهی توجه کنند.

حجت‌الاسلام نوری با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ قرآنی گفت: رسانه‌ها باید مفاهیم قرآن را به زبان ساده و کاربردی برای مردم تبیین کنند تا این مفاهیم از سطح شعار خارج شده و در زندگی مردم جاری شود.

امام جمعه بجنورد همچنین به نقش خانواده‌ها در تحقق سبک زندگی قرآنی اشاره کرد و افزود: اگر مفاهیم قرآن در خانواده‌ها نهادینه شود، نسل آینده با فرهنگ قرآنی تربیت خواهد شد و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای انس با قرآن است، اظهار کرد: در این ماه دل‌ها آماده‌تر است و چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه ارتباط عمیق‌تر مردم با قرآن را فراهم کند.

وی ادامه داد: نهضت «زندگی با آیه‌ها» نباید محدود به ایام خاص باشد بلکه باید به یک جریان مستمر فرهنگی تبدیل شود تا آثار آن در جامعه ماندگار باشد.

حجت‌الاسلام نوری در پایان از مردم به‌ویژه جوانان دعوت کرد در این حرکت معنوی مشارکت کنند و گفت: امیدواریم با همراهی مردم و دستگاه‌های فرهنگی، مفاهیم قرآن در زندگی فردی و اجتماعی بیش از پیش جاری شود.