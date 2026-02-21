به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه شهید بهشتی در پی انتشار برخی شایعات درباره اختیاریشدن حضور در کلاسهای نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، در اطلاعیهای اعلام کرد:
بر اساس اعلام معاون آموزشی دانشگاه، کلاسهای نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از روز شنبه دوم اسفندماه بهصورت کاملاً حضوری برگزار میشود و حضور دانشجویان در کلاسهای درس، طبق مقررات آموزشی، الزامی است.
بدیهی است دانشجویان میتوانند مطابق آییننامه آموزشی دانشگاه از ظرفیت غیبتهای مجاز پیشبینیشده استفاده کنند.
تأکید میشود هرگونه تغییر احتمالی در نحوه برگزاری کلاسها، صرفاً از طریق اطلاعیههای رسمی دانشگاه اعلام خواهد شد.
