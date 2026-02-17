ابراز امیدواری برای ورود صنایع خلاق ایران به بازارهای اقیانوس هند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی شهیکیتاش همزمان با آخرین روز برگزاری جشنواره صنایع خلاق و فرهنگی ایران، دستاوردهای این رویداد ملی را تشریح کرد و آن را گامی مؤثر در مسیر رشد و نهادینهسازی اقتصاد خلاق در کشور توصیف کرد.
وی با اشاره به برنامه های متنوعی که طی چهار روز گذشته به میزبانی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار برگزار شد، گفت: در این چند روز مدیران و فعالان حوزه فناوری، فرهنگی و هنری از سراسر کشور گردهم آمدند و در مورد تقویتِ زیستبوم صنایع فرهنگی و راهکارهای فعال کردن ظرفیتهای موجود و تقویت شرکتهای خلاق گفت و گو کردند.
شهیکی تاش تصریح کرد: صنایع خلاق به یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در جهان تبدیل شده و ما نیز باید علاوه بر ظرفیت رو به رشد واحدهای با فناوری بالا و دانش بنیان در پارکهای علم و فناوری، به ظرفیت صنایع خلاق و تجاری سازی دارایی های ارزشمند فرهنگی توجه ویژه ای بکنیم.
وی با تأکید بر اینکه جشنواره صنایع خلاق و فرهنگی با رویکردی مسئلهمحور و توسعهگرا طراحی و اجرا شد، اظهار داشت: زیستبوم صنایع خلاق با تکیه بر سرمایه انسانی جوان، ظرفیتهای مردمی و مزیتهای بومی، سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی و اشتغال پایدار دارد و هدف اصلی ما از برگزاری این رویداد، تقویت و بازآرایی زیستبوم صنایع فرهنگی و خلاق در چارچوب اقتصاد دانشبنیان کشور بوده است.
شهیکیتاش با اشاره به همکاری و همافزایی میان معاونت فناوری و نوآوری و معاونت فرهنگی وزارت علوم، افزود: در این جشنواره تلاش شد ظرفیتهای پارکهای علم و فناوری در کنار خلاقیت و نوآوری های شرکتهای فرهنگی و هنری قرار گیرد و نقش صنایع خلاق در منظومه سیاستگذاری فناوری کشور بازتعریف شود.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم در طول چهار روز برگزاری جشنواره، برنامههای تخصصی و ترویجی مختلفی به صورت همزمان اجرا شد. نمایشگاه محصولات و خدمات صنایع فرهنگی یکی از مهمترین بخش ها و برنامه های این رویداد بود که مورد توجه حاضران قرار گرفت. در بوتکمپهای تخصصی در حوزههای اسباببازی، صنایع دستی، پویانمایی، بازیهای رایانهای تلاش شد در جهت توانمندسازی نیروی انسانی بهویژه در سیستان و بلوچستان و توسعه مهارتها، مباحث تخصصی هر حوزه مطرح و بررسی شود. روسای پارکهای علم و فناوری، صندوقهای پژوهش و فناوری، سرمایهگذاران صنایع خلاق و چند شرکت موفق، در نشستی با مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، در مورد ظرفیت های خود و راه های توسعه همکاری های مشترک در منطقه مکران گفت و گو کردند و در موضوع مشارکت و همکاری برای رفع نیازهای زیرساختی مناطق آزاد و ایجاد نمایشگاه دائمی صادرات خدمات و محصولات ایرانی به مراحل خوبی از همکاری رسیدند.
وی در ادامه گفت: نشستهای تخصصی شبکهسازی و سرمایهگذاری، اجرای ریورس پیچ میان سرمایهگذاران و تیمهای پویانمایی، برگزاری لیگ بازیهای محلی، گالریهای هنری و همچنین فستیوالهای غذاها و موسیقی محلی فرصت مناسبی برای تعامل مستقیم فعالان بازار، سرمایهگذاران، سیاستگذاران و تیمهای خلاق فراهم کرد.
شهیکی سخنان خود را اینطور جمع بندی کرد: ما در وزارت علوم دو راهبردی محوری را دنبال می کنیم یکی شبکه سازی و ایجاد خوشههای تخصصی کسبوکار و زیرساختهای فنی موردنیاز در پارکها و دوم تقویت ساختارها و ارکان زیستبوم صنایع خلاق و ارتقای نیروی انسانی که بتوانند در سطح بینالمللی فعالیت کنند و جشنواره صنایع خلاق در امتداد این راهبردها بود.
معاون فناوری وزیر علوم با قدردانی از همکاری نهادها و مراکز همکار، تصریح کرد: حضور شرکتها و استارتآپهای صنایع خلاق، پارکهای علم و فناوری، کانونهای فرهنگی دانشجویی، سمنها و تشکلهای مردمی، و نیز مدیران ارشد دستگاههایی همچون وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از یک عزم ملی برای مشارکت و همافزایی برای توسعه اقتصاد فرهنگ حکایت دارد امیدواریم با تداوم این همکاری ها و پیگیری جدی همه بازیگران مرتبط، صنایع فرهنگی کشور به بازارهای حوزه اقیانوس هند و مسیرهای ترانزیتی بینالمللی دسترسی پیدا کنند و صادرات محصولات و خدمات ایرانی رونق بیشتری بیابد و شاهد توانمندسازی جوانان، توسعه مهارتهای اقتصاد خلاق و تقویت سرمایهگذاریها در حوزه فرهنگ و هنر باشیم.
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