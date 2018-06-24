گسترش وظایف سازمان تبلیغات اسلامی/ جنگ فرهنگی جدی است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - وحید محمدی یکتا: یکم تیر ۱۳۶۰، سال روز فرمان امام خمینی(ره) برای تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی است، فرمانی که برآمده از نیاز جدی به تبلیغ توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی بود.

ظرفیت هیئات مذهبی در مقابله با آسیب های اجتماعی استفاده شود

تبلیغ مطابق تعریف «لاسول» در کتاب «فنون تبلیغات در جنگ جهانی» منحصراً به کنترل عقیده با نمادهای مهم نظیر گزارش ها، شایعات، تصاویر و دیگر اشکال ارتباط جمعی می‌پردازد، اما تبلیغ اسلامی و آن چه در نظر بنیان گذار انقلاب اسلامی بوده، فراتر از این تعریف است، امام خمینی(ره) در دست خط خود در تاریخ ۱۴ فروردین ۶۸ در این خصوص می نویسند: «تبلیغات که همان شناساندن خوبی ها، تشویق به انجام آن، ترسیم بدی ها و نشان دادن راه گریز و منع از آن است، از اصول بسیار مهم اسلام عزیز است. »

به خوبی مشاهده می شود، که منظور از تبلیغات اسلامی در واقع تشویق به سوی خوبی ها و ترسیم بدی ها و منع از آن ها و نوعی امر به معروف و نهی از منکر است، اما آیا سازمان تبلیغات اسلامی پس از ۳۷ سال از تشکیل خود توانسته در برآوردن اهداف ۲۱ گانه این سازمان در زمان تشکیل موفق باشد، یا خیر، سوالی است، که با سابقه ترین امام جمعه کشور در پاسخ به آن به خبرنگار مهر گفت: اگر در مجموع به اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی نگاه کنیم، باید بگوییم این سازمان در انجام وظایف خود موفق بوده است.

زمانی که مشاهده می شود، که در کشور با مشکلات فرهنگی دست به گریبان هستیم، به این معنا است، که کارهای فراوانی در عرصه تبلیغ باید انجام دهیم

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در خصوص بایدها و نبایدهای کارهای فرهنگی و تبلیغ اسلامی نیز اظهار داشت: زمانی که مشاهده می شود، که در کشور با مشکلات فرهنگی دست به گریبان هستیم، به این معنا است، که کارهای فراوانی در عرصه تبلیغ باید انجام دهیم و راه های نرفته فراوانی پیش رو داریم، که باید با برنامه ریزی های دقیق درصدد علاج آن ها برآییم.

وی در ادامه به اقدامات اخیر سازمان تبلیغات اسلامی در مقابله با آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود: می توان با تشکیل کمیته ها و شوراهایی در خصوص مقابله با آسیب های اجتماعی اقدام کرد و در این راستا از ظرفیت های هیئات مذهبی، مبلغین اعزامی و زیر مجموعه های کارآمد سازمان تبلیغات اسلامی می توان استفاده کرد.

آیت الله محمودی گلپایگانی خواستار همکاری دیگر نهادها و ادارات فرهنگی به ویژه ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی با سازمان تبلیغات اسلامی شد و گفت: در شرایطی که دشمنان با تمام امکانات به عرصه تبلیغ علیه ارزش ها و مقدسات ما وارد شدند و به تخریب باورهای دینی، ایجاد شبهات و جنگ تمام عیار فرهنگی پرداختند، نباید فکر کنیم، که تبلیغ اسلامی تنها وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی است، خیر، همه نهادها و ادارات مرتبط و حتی خود مردم باید یاری رسان این سازمان باشند، تا در جنگ تمام عیار پیروز و سربلند بیرون آییم.

متولیان فرهنگی و تبلیغی مسئولیت سنگینی در برابر تهاجم فرهنگی غرب دارند

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران به عنوان یکی از نهادهای فرهنگی و تبلیغی نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی در سال های فعالیت خود در عرصه‌های ترویج فرهنگ دینی موثر بوده است و راه اندازی مدرسه «صدرا» به عنوان یکی از اقدامات مناسب تعلیمی، تربیتی و تبلیغی این سازمان بوده است، که در استان تهران نیز از وجود این مدارس بهره مند هستیم.

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: باید اقدامات اینچنینی در دنیای امروز افزایش یافته و تقویت شود، در واقع باید شیوه های تبلیغ نوین باشد، مدارس تبلیغی و فرهنگی، حضور پر رنگ و قدرتمند در عرصه های تبلیغ در فضای مجازی، رفع شبهات و تبلیغات مجازی از اقداماتی است، که در حال حاضر انجام می شود، باید تقویت شده و با قدرت بیشتری ادامه یابد.

مساله تبلیغ همواره در اسلام مورد تاکید بوده است و این نیاز با گذشت زمان و برخی مخالفت ها با اسلام و نیز لزوم تبلیغ برای گرایش افراد به این دین بیشتر شد

وی گفت: مساله تبلیغ همواره در اسلام مورد تاکید بوده است و این نیاز با گذشت زمان و برخی مخالفت ها با اسلام و نیز لزوم تبلیغ برای گرایش افراد به این دین بیشتر شد و امروز و در عصر حاضر مشاهده می کنیم، که اهمیت تبلیغ اسلامی در مقابل تبلیغات استکبار جهانی بیش از پیش نمایان شده و کار سختی پیش روی متولیان تبلیغی، فرهنگی و نیز کلیه مسئولان کشور است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران نیز در خصوص عملکرد این اداره کل به خبرنگار مهر گفت: در ۶ ماه دوم سال ۹۶ در استان تهران ۱۲ هزار ۳۷۰ مراسم مذهبی، فرهنگی و تبلیغی توسط مبلغین اعزامی در مناسبت های گوناگون در استان تهران برگزار شده است، که ۲۴۸ هزار و ۶۱۳ نفر روز را پوشش داده است.

مقابله با آسیب های اجتماعی و حمایت از کالای ایرانی دو راهبرد سازمان تبلیغات اسلامی

حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده ادامه داد: در ۶ ماه دوم سال ۹۶ همچنین ۳۵۲ هزار و ۵۷۲ نفر روز مراسم مذهبی، فرهنگی و تبلیغی توسط مبلغین مستقر و ائمه جماعات در ادارات ۱۹ گانه استان تهران برگزار شده است.

وی از برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان دولت، آموزش اخلاق و احکام کسب و تجارت، آموزش تخصصی مربیان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی، کارگاه آموزش پیشگیری اولیه از اعتیاد، نشست های آموزش پیشگیری اولیه از اعتیاد در مساجد، آموزش ارتقاء فرهنگ عمومی با جهت دهی تحکیم خانواده و سواد رسانه در استان تهران در راستای فعالیت های تبلیغی و مقابله با آسیب های اجتماعی خبر داد و گفت: همچنین فعالیت های حمایتی با عنوان حمایت از برگزاری گفتمان های حوزوی و دانشگاهی، حمایت از پایان نامه های حوزوی و دانشگاهی، حمایت از تالیفات حوزه دین، حمایت از نشریات حوزه دین، حمایت از پژوهش های ناظر بر ماموریت های سازمان تبلیغات اسلامی، تجهیز کتابخانه های حوزه دین و شبستان و حمایت از مدارس علوم و معارف صدرا نیز در اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران بر تکیه بر حوزه هنر متعهد و متعالی انقلاب اسلامی در جهت اعتلا ارزش های اسلامی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: امروز آسیب‌های اجتماعی به عنوان اولویت اول جامعه مطرح است و برای مقابله با این آسیب ها از ظرفیت های متنوع و متعدد به ویژه ظرفیت های هنری استفاده می کنیم.

وی ترویج فرهنگ استفاده از کالای تولید داخل را نیز از دیگر اهداف سازمان تبلیغات اسلامی دانست و گفت: راهبرد اصلی اقتصادی نظام و مقام معظم رهبری ترویج اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی است، که برنامه ریزی هایی برای رسیدن به این هدف از نظر فرهنگی و تبلیغی انجام شده است.

اهداف سازمان تبلیغات اسلامی ترویج اندیشه اسلام و اخلاق اسلامی و حضور در تمامی عرصه های اخلاقی، فرهنگی و اسلامی است و تاکنون نیز شاهد موفقیت این سازمان در عمل به وظایف خود بودیم، از این پس نیز لازم است، با برنامه ریزی های دقیق تر شاهد ایفای نقش فعال تر سازمان تبلیغات اسلامی در مقابل تهاجم ناجوانمردانه فرهنگی غرب باشیم.