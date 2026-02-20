به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله خامنهای در پیامی، درگذشت عالم مجاهد و خدمتگزار حجتالاسلام والمسلمین سید مرتضی محمودی گلپایگانی را به مردم ورامین و خاندان مکرم آن مرحوم تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
« بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت عالم مجاهد و خدمتگزار جناب آقای حاج سیدمرتضی محمودی گلپایگانی رحمةاللهعلیه ابوالشهید و امام جمعه مردمی و پرکار ورامین را به همه مردم آن سامان و به خاندان مکرم ایشان تسلیت عرض می کنم.
ایشان در طول مدت خدمت ارزشمند در شمار موفقترینها بودند.
رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم مسألت میکنم.
سیدعلی خامنهای
اول اسفند ۱۴۰۴»
