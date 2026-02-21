بانوان رودانی بر سکوی قهرمانی فوتسال هرمزگان ایستادند

به گزارش خبرگزاری مهر، دور پایانی لیگ برتر فوتسال بانوان هرمزگان به میزبانی سالن دانشکده علوم پزشکی برگزار شد و تیم‌های راه‌یافته به مرحله نهایی برای کسب عناوین برتر به رقابت پرداختند.

در مسابقه رده‌بندی، تیم‌های سدار بندر خمیر و کنعان میناب برابر هم صف‌آرایی کردند که در نهایت تیم کنعان میناب با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید و مقام سوم رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در بازی فینال، تیم‌های آزادگان رودان و هیئت پارسیان به دیدار هم رفتند. این دیدار با برتری ۵ بر ۲ آزادگان رودان به پایان رسید تا این تیم مقتدرانه عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال بانوان هرمزگان را کسب کند. هیئت پارسیان نیز با عملکردی قابل توجه، عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد. در این دیدارها مریم مرادی‌زاده ناظر مسابقات، انوشه آهنی مسئول برگزاری و مسئولیت نظارت داوران نیز بر عهده فاطمه یگانه بود.

در بخش معرفی برترین‌های مسابقات خانم گل (۹ گل) حدیث مرشدی از آزادگان رودان، فنی‌ترین بازیکن میترا احمدی از هیئت پارسیان ، بهترین بازیکن سلیمه شاه‌زهی از آزادگان رودان، بهترین دروازه‌بان زهرا بهرامی از کنعان میناب و بهترین مربی منصوره جعفرپور از آزادگان رودان معرفی شدند.

این رقابت‌ها با حضور پرشور تیم‌ها و استقبال علاقه‌مندان به فوتسال بانوان، جلوه‌ای از رشد و پویایی ورزش زنان در استان هرمزگان را به نمایش گذاشتند.