  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۲

هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال؛

تقسیم امتیازات بین آلومینیوم و پیکان/ حسینی از اخراج گریخت

دیدار تیم های فوتبال آلومینیوم اراک و پیکان تهران با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال آلومینیوم اراک و پیکان تهران از ساعت ۱۹ امشب جمعه در هفته بیست و دوم لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برگزار شد که با تساوی یک - یک به پایان رسید. مهدی نجفی (۴۱) تک گل میهمان تهرانی و جواد آقایی پور (۸۱) برای آلومینیوم گلزنی کردند.

نجفی روی ضربه ایستگاهی با ارسال بلند خود به قصد دروازه محمد خلیفه توانست گل نخست بازی را به ثمر برساند تا کار برای آلومینیوم در نیمه دوم و جبران نتیجه سخت تر از همیشه شود.

در نیمه دوم آلومینیوم تلاش خود را برای جبران گل خورده کرد. این تیم سعی داشت با استفاده از سانتر از جناحین به گل برسد تا اینکه آقایی پور روی ارسال وطن دوست توانست گل تساوی را با ضربه سر به پیکان بزند و بازی را به تساوی بکشد.

آلومینیوم و پیکان با این تساوی به ترتیب ۲۲ و ۲۳ امتیازی شدند تا همچنان تنها با یک امتیاز اختلاف در نیمه دوم جدول بمانند و خطر سقوط را احساس ‌کنند.

کد خبر 6754761

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها