تقسیم امتیازات بین آلومینیوم و پیکان/ حسینی از اخراج گریخت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال آلومینیوم اراک و پیکان تهران از ساعت ۱۹ امشب جمعه در هفته بیست و دوم لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برگزار شد که با تساوی یک - یک به پایان رسید. مهدی نجفی (۴۱) تک گل میهمان تهرانی و جواد آقایی پور (۸۱) برای آلومینیوم گلزنی کردند.

نجفی روی ضربه ایستگاهی با ارسال بلند خود به قصد دروازه محمد خلیفه توانست گل نخست بازی را به ثمر برساند تا کار برای آلومینیوم در نیمه دوم و جبران نتیجه سخت تر از همیشه شود.

در نیمه دوم آلومینیوم تلاش خود را برای جبران گل خورده کرد. این تیم سعی داشت با استفاده از سانتر از جناحین به گل برسد تا اینکه آقایی پور روی ارسال وطن دوست توانست گل تساوی را با ضربه سر به پیکان بزند و بازی را به تساوی بکشد.

آلومینیوم و پیکان با این تساوی به ترتیب ۲۲ و ۲۳ امتیازی شدند تا همچنان تنها با یک امتیاز اختلاف در نیمه دوم جدول بمانند و خطر سقوط را احساس ‌کنند.