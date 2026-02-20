اوسمار: باشگاه باید در مورد من تصمیم بگیرد؛هواداران نخواهند می روم

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را پس از شکست دو بر یک پرسپولیس برایر خیبر در هفته بیست و دوم لیگ برتر گفت: از هواداران بابت نتایج دور از انتظار عذرخواهی می کنم. امیدوارم تلاش بازیکنان جوری باشد که تلاش پوشیدن و لیاقت این پیراهن را داشته باشند.

سرمربی پرسپولیس افزود: مدیرعامل و هیئت مدیره هرکاری که لازم است برای بهتر شدن شرایط باشگاه می‌توانند انجام دهند اما هرکاری که قرار است مدیریت انجام دهد و مربوط باشد به رختکن و تیم باید با ما مشورت شود. من دیگر در این موارد دخالت نمی کنم اما باید بگویند. وقتی نامه باشگاه بیرون آمد شکستی در اعتماد بین من و بازیکنان با باشگاه به وجود آمد.

اوسمار در ادامه در مورد احتمال جدایی اش از جمع سرخپوشان گفت: من عاشق این تیم هستم چون باشگاهی بود که به من فضا داد و من را پذیرفت. هواداران اگر فکر می کنند مشکل من هستم خیلی راحت به توافق می رسم.

سرمربی سرخپوشان پایتخت تأکید کرد: نامه داخلی باشگاه در رسانه ها منتشر می شود و این نشانه کمبود اعتماد به همدیگر است و این اطمینان بین ما را از بین می برد. من با مواردی که باشگاه منتشر کرد موافق نیستم.

وی خاطرنشان کرد: من با هواداران می خواهم صحبت کنم چون بیشتر از همه ناراحت می شوند. از بازیکنان تیم حمایت کنند. ما در حال حاضر هستیم و باید الان را زندگی کرد. درست است چیزهایی گه در گذشته رخ داده است ما را به اینجا رسانده است.

از وقتی که به ایران آمده ام به فرهنگ، هواداران و تیم های حریف احترام می گذارم. در پیروزی های فوتبال، همه می خواهند در عکس باشند اما در سختی ها خیلی کم پیدا می شوند کسانی که می خواهند دست شما را بگیرند. آنجاست که اعتماد و اطمینان را می توانید پیدا کنید.

اوسمار در پاسخ به اینکه تقریبا از دقایق ابتدایی مسابقه، عصبانی و ناراضی به نظر می رسید، آیا این ربطی به خریدهای نیم فصل دارد، تصریح کرد: خریدهای نیم فصل با نظر من گرفته شدند اما بازیکنان دیگری هم در لیست بودند که مدیریت باید درباره آن نظر بدهد.

اوسمار در پاسخ به انتقاد یک خبرنگار از عملکرد فنی پرسپولیس یادآور شد: حرف هایی که امروز زدم به این بازی ربط داشت. هر چیزی که رختکن را هدف قرار دهد بازی را هم تحت تاثیر قرار می دهد. درست است در سطح فنی پرسپولیس نبودیم. در لحظات اولیه بازی می دانستیم خیبر از طریق ارسال از جناحین به گل می رسد و سپس جبران نتیجه سخت است. قبول دارم از لحاظ فنی کم آوردیم. باید بیشتر کار کنین و وقت بیشتری بگذاریم.

اوسمار در خصوص درخواست هواداران در فضای مجازی برای اخراج او و شایعه کم کاری چند بازیکن برای او در زمین مسابقه گفت: درباره جیزی که نمی دانم اظهارنظر نمی کنم. هواداران صاحبان اصلی پرسپولیس هستند. من عاشق این باشگاه هستم چون من را در آغوش خودش گرفت و به من فضا داد. آیا هواداران فکر می کنند مشکل من هستم ، رسیدن به توافق راحت است.

او در پایان در خصوص نقد یکی دیگر از هواداران در باره عملکرد بد پرسپولیس مقابل خیبر گفت: در دیدار با هیئت مدیره، نظرم را گفتم که این نامه ایجاد مشکل می کند و مخالف آن بودم. باشگاه هیچ حرفی برای جدایی به من نزد.