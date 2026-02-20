۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

پس از پیروزی در بازی مهم؛

سرآسیایی: پرسپولیس را خوب می شناختیم؛ بازیکنان خیبر عالی کار کردند

مربی تیم فوتبال خیبرخرم آباد پس از پیروزی برابر پرسپولیس گفت: حریف را به خوبی می شناختیم و بازیکنان مان هم عالی کار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سرآسیایی پس از برد خیبر خرم‌آباد مقابل پرسپولیس در هفته بیست‌ودوم لیگ برتر فصل جاری گفت: شناخت کامل از پرسپولیس با بازیکنان باکیفیت داشتیم. پرسپولیس باشگاه بزرگی است. آنها خیلی بزرگی هستند و فوتبال را هم به خوبی بازی می کردند.

او که در غیاب سیدمهدی رحمتی در نشست حضور داشت یاداور شد: من باید از بازیکنان تیم تشکر ویژه کنم که با قلب بزرگ و تلاش ستودنی کار بزرگی روبروی پرسپولیس کردند. طبق تحلیل و تمریناتی که رحمتی به بازیکنان گفته بود عمل کردیم‌ بازیکنان جوان و باتجربه خیلی خوب نکات فنی را در زمین اجرا کردند. بی نقص بازی کردیم و نود دقیقه توانستیم خیلی خوب مدیریت داشته باشیم.

مربی خیبر تاکید کرد: چهار تا پنج موقعیت گلزنی هم داشتیم و توانستیم خیلی خوب عمل کنیم تا این برد را به هوادران خیبر و مردم لرستان تقدیم کنیم.

مربی خیبر در خصوص احتمال برکناری اوسمار ویه‌را سرمربی پرسپولیس پس از این شکست گفت: ما به این موضوع کاری نداریم. ما در این بازی قطعا به بردن پرسپولیس فکر می کردیم و برنامه هم داشتیم. وقتی یک گل هم جلو بودیم بازهم روی آنها فشار می آوردیم.

