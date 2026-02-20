سرآسیایی: پرسپولیس را خوب می شناختیم؛ بازیکنان خیبر عالی کار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سرآسیایی پس از برد خیبر خرم‌آباد مقابل پرسپولیس در هفته بیست‌ودوم لیگ برتر فصل جاری گفت: شناخت کامل از پرسپولیس با بازیکنان باکیفیت داشتیم. پرسپولیس باشگاه بزرگی است. آنها خیلی بزرگی هستند و فوتبال را هم به خوبی بازی می کردند.

او که در غیاب سیدمهدی رحمتی در نشست حضور داشت یاداور شد: من باید از بازیکنان تیم تشکر ویژه کنم که با قلب بزرگ و تلاش ستودنی کار بزرگی روبروی پرسپولیس کردند. طبق تحلیل و تمریناتی که رحمتی به بازیکنان گفته بود عمل کردیم‌ بازیکنان جوان و باتجربه خیلی خوب نکات فنی را در زمین اجرا کردند. بی نقص بازی کردیم و نود دقیقه توانستیم خیلی خوب مدیریت داشته باشیم.

مربی خیبر تاکید کرد: چهار تا پنج موقعیت گلزنی هم داشتیم و توانستیم خیلی خوب عمل کنیم تا این برد را به هوادران خیبر و مردم لرستان تقدیم کنیم.

مربی خیبر در خصوص احتمال برکناری اوسمار ویه‌را سرمربی پرسپولیس پس از این شکست گفت: ما به این موضوع کاری نداریم. ما در این بازی قطعا به بردن پرسپولیس فکر می کردیم و برنامه هم داشتیم. وقتی یک گل هم جلو بودیم بازهم روی آنها فشار می آوردیم.