خیبر ۵۰۰ میلیون محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت سجان پسندیده از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۹۳۸ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۲۸ میلیون و ۶۱۳ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مابقی خواسته قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت حسین طهماسبی یکتا از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۴ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مابقی خواسته قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت مهرداد حیدری از باشگاه خیبرخرم آباد، این باشگاه به پرداخت به مبلغ ۴ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۸۷ میلیون و ۴۹۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مابقی خواسته حکم به بی‌حقی داد.