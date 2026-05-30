جدایی رحمتی از تیم فوتبال خیبرخرم آباد قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد با هدایت سید مهدی رحمتی در فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر فوتبال عملکردی قابل قبول از خود به نمایش گذاشت و توانست تا پایان هفته بیست‌ودوم با کسب ۲۹ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده‌بندی قرار گیرد. عملکردی که باعث شد این تیم در مقاطعی از فصل فاصله مناسبی با تیم‌های پایین جدول داشته باشد و شرایط نسبتاً باثباتی را تجربه کند.

پس از آن و با توجه به تحولات اخیر منطقه و توقف مسابقات لیگ برتر، ادامه رقابت‌ها به زمان دیگری موکول شد و باشگاه‌ها نیز فرصت بیشتری برای برنامه‌ریزی جهت ادامه فصل و یا آماده‌سازی برای فصل آینده پیدا کردند.

احتمال ایجاد تغییراتی روی نیمکت خیبر برای فصل آینده وجود دارد. هرچند هنوز تصمیم نهایی از سوی مدیران باشگاه اتخاذ نشده و هیچ‌گونه اعلام رسمی در این خصوص صورت نگرفته است، اما برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال پایان همکاری سید مهدی رحمتی با خیبر خبر می‌دهند.

در صورت نهایی شدن این تغییر، یکی از مربیان شناخته‌شده و آشنا با فضای فوتبال ایران می‌تواند به عنوان گزینه هدایت خیبر مطرح شود. با این حال، هنوز هیچ توافقی به صورت رسمی تأیید نشده و باید منتظر تصمیم نهایی مدیران باشگاه ماند.