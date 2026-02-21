به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در کردستان ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه ۱۰ کارت ۱۰ میلیون ریالی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

شرکت کنندگان باید گزینه صحیح را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۱۹۸۸ ارسال کنند.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

براساس اجرای این طرح سوال مسابقه پیامکی روز سوم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

مفهوم آیه 268 سوره بقره (الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

1) از زیادی دشمن نهراسید

2) تمام عزت نزد خداست

3) ببخش تا بخشیده شوی

4) روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است

اسامی برندگان روز دوم مسابقه پیامکی زندگی با آیه ‌ها به شرح زیر است:

1 - آقای محمد مرادی از شهرستان سنندج

2 - خانم اله نورالهی از شهرستان سنندج

3 - آقای سعید امامی از شهرستان سقز

4 - خانم معصومه نصرالهی از شهرستان سنندج

5 - خانم الهام کمانگر از شهرستان سنندج

6 - خانم دلنیا ذوالفقاری از شهرستان سنندج

7 - خانم ژاله باتمانی از شهرستان کامیاران

8 - خانم خان سیده حسیبه حسینی از شهرستان دیواندره

9 - آقای رسول محمدی از شهرستان قروه

10 - خانم سروه فرده از شهرستان سنندج

جواب صحیح روز دوم گزینه 2 بود.