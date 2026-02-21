حمله دوباره آمریکا به شناوری در اقیانوس آرام؛ ۳ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی جنوبی آمریکا با تأیید حمله دوباره به یک شناور اعلام کرد که یک شناور در اقیانوس آرام را که ادعا می کرد، متعلق به افرادی بوده که در قاچاق مواد مخدر دست داشتند، هدف قرار داده است.



این فرماندهی ادعا کرد: یک‌ کشتی وابسته به سازمان‌های تروریستی در شرق اقیانوس آرام را هدف قرار دادیم که در جریان آن سه تروریست کشته شدند.

بر اساس برآوردهای شبکه خبری سی بی اس نیوز، ارتش آمریکا طی ماه‌های اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ده‌ها شناور را در سواحل آمریکای لاتین منهدم کرده است؛ عملیاتی که به کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر انجامیده است.



گروه‌های حقوق بشر، این عملیات‌های آمریکا را اعدام‌های فراقضایی و جنایت جنگی اعلام کرده‌اند.