  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۵:۲۶

حمله دوباره آمریکا به شناوری در اقیانوس آرام؛ ۳ نفر کشته شدند

آمریکا از حمله دوباره به یک شناور در اقیانوس آرام خبر داد و مدعی شد که این شناور حامل مواد مخدر بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی جنوبی آمریکا با تأیید حمله دوباره به یک شناور اعلام کرد که یک شناور در اقیانوس آرام را که ادعا می کرد، متعلق به افرادی بوده که در قاچاق مواد مخدر دست داشتند، هدف قرار داده است.

این فرماندهی ادعا کرد: یک‌ کشتی وابسته به سازمان‌های تروریستی در شرق اقیانوس آرام را هدف قرار دادیم که در جریان آن سه تروریست کشته شدند.

بر اساس برآوردهای شبکه خبری سی بی اس نیوز، ارتش آمریکا طی ماه‌های اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ده‌ها شناور را در سواحل آمریکای لاتین منهدم کرده است؛ عملیاتی که به کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر انجامیده است.

گروه‌های حقوق بشر، این عملیات‌های آمریکا را اعدام‌های فراقضایی و جنایت جنگی اعلام کرده‌اند.

کد خبر 6754831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      7 21
      پاسخ
      دیگر کسی قایق تفریحی نمی خرد ماهی بگیران نیز در خطرند
    • ایران من IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      34 7
      پاسخ
      چه دنیایی شده خیلی راحت آدم میکشن به هزاران بهانه بدون هیچ ترسی و بدون اینکه حتی نگران باشن که کسی اونا رو بازخواست بکنه و یا دادگاهی برای ایجاد جرم ازشون بکنه آدم میکشن حال بچه باشه یا بزرگسال مگه اینکه خداوند کاری بکنه .....یعنی سزای اعمالشون رو میبینن
      • IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
        17 22
        آمریکا با همین روش متولد شد. کشتن بومیان آمریکا، یعنی با وحشی گری. الان هم بچه اش که صهیونیست ها باشه داره در غرب آسیا مردم بی گناه را می کشه.
    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      9 17
      پاسخ
      ارتش ونزوئلا آمریکاییانی به ونزوئلا میروند گروگان بگیرند تامادورو را آزاد بکنند لااقل سفیر امریکارا گروگان بگیرند
    • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      17 24
      پاسخ
      باید چند تا ناوهای امریکایی رو بزنیم تا حالشون جا بیاد
    • محمد IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      17 9
      پاسخ
      همه فقط حرف می زنن.سازمان ملل فقط بیانیه میده .،محکوم میکنه ،همش حرف مفت.سوریه،غزه،لبنان،عراق ،ویتنام،ژاپن، میلیون ها نفر روکشت وخراب کرد وفقط بیانیه. باید قوی شد .قانون جنگل میگه
    • فاطمه IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      19 11
      پاسخ
      جالبه که آمریکا هر کشوری رو بخواد متهم میکنه رای صادر میکنه محکوم میکنه و حکمو اجرا میکنه هیچ کسی هم اعتراض نمیکنه
    • ابوالفضل IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      1 0
      پاسخ
      آخه ترامپ قمارباز خودش قاچاقچی هست.خودش هم باید اعدام گردد.
    • سکووت IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      موادمخدر را از روی کره زمین بردارید
    • محمد ترقی خواه پاریزی IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      1 0
      پاسخ
      آمریکا و انگلیس سالهاست اموال دیگر کشورها را غارت کرده و به ادعای این که آنها تروریستند یا قاچاقچی هستند. نمیدونم صبر خدا کی سر می یاد .
    • اکرم IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      امریکا به هربهانه ای ادم میکشه،مردم هم سکوت کردن ،دیگه قایقهای تفریحی وماهیگیری هم امنیت ندارن ،

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها