به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مرادی صبح سهشنبه در نشست بررسی موضوع راهاندازی شهربازی کرمانشاه که با حضور جمعی از مدیران شهرداری و یکی از اساتید دانشگاه رازی برگزار شد، بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران برای توسعه زیرساختهای تفریحی و گردشگری شهر تأکید کرد.
وی با بیان اینکه ایجاد فضاهای جذاب شهری میتواند زمینهساز رونق گردشگری و اقتصاد شهر باشد، اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود که شهروندان از امکانات رفاهی و تفریحی مناسب برخوردار باشند و کرمانشاه نیز بتواند گردشگران بیشتری را جذب کند.
شهردار کرمانشاه شهربازی را یکی از نیازهای اساسی این کلانشهر دانست و افزود: تعطیلی شهربازی در سالهای گذشته به سود شهر نبود و میبایست به جای تعطیلی، زمینه توسعه و تقویت آن فراهم میشد. امروز نیز نبود چنین مجموعهای موجب شده بسیاری از شهروندان برای استفاده از امکانات تفریحی به استانهای دیگر سفر کنند.
مرادی با انتقاد از ایجاد موانع در مسیر سرمایهگذاری، تصریح کرد: باید نگاه مدیریت شهری نسبت به سرمایهگذاران تغییر کند و به جای سنگاندازی، از ایدههای نو و سرمایهگذاریهای مؤثر حمایت شود، زیرا فراهم کردن امکانات رفاهی و تفریحی از وظایف مدیریت شهری است.
وی در پایان با اشاره به اینکه شهرداری تاکنون نتوانسته به وظیفه خود در ایجاد شهربازی عمل کند، گفت: اکنون که قرار است این ظرفیت با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شود، لازم است از سرمایهگذاران حمایت کرده و موانع موجود برای اجرای این پروژه برطرف شود.
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