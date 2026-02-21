ابلاغ دستورالعمل نحوه اظهار گواهی رینگ صادراتی بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل دفتر صادرات گمرک ایران در خصوص نحوه اظهار و پذیرش گواهی رینگ صادراتی بورس جهت صادرات برخی کالاها از جمله سیمان و کلینکر، اسید سولفونیک، کاتد مس و... ابلاغ شد.

در این دستورالعمل آمده است: با عنایت به رویکرد اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد الزام ارائه گواهی (سیستمی) خرید از رینگ صادراتی بورس جهت صادرات برخی کالاها (همچون سیمان و کلینکر خاکستری، اسیدسولفونیک، کاتد مس و ..) و با توجه به روند افزایشی تعداد اقلام کالاهای مشمول ضابطه مذکور، موارد ذیل در اجرای دستورالعملهای مربوطه تأکید میگردد:

۱- با توجه به اینکه برای صادرات اقلام اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت اطلاعات گواهی رینگ صادراتی بورس در سامانه الزامی شده است، لذا ذینفع در زمان تنظیم اظهارنامه صادراتی در سامانه EPL می بایست در گام ۳، در فیلد اجباری مربوطه شماره قرارداد رینگ صادراتی بورس (۱۳ رقمی) را درج نماید.

۲- کد ملی صادر کننده و کد طبقه مندرج در گواهی رینگ صادراتی بورس با اطلاعات اظهارنامه تنظیم شده به صورت سیستمی کنترل می شود. همچنین مقدار کالای مندرج در گواهی رینگ صادراتی بورس با وزن خالص مندرج در اظهار نامه صادراتی به صورت سیستمی کنترل و کسر میگردد. ضمن اینکه این موارد در زمان صدور مجوز بارگیری مجدداً در سامانه کنترل می شود.

۳- جهت بررسی و کنترل گواهی بورس توسط کارشناس اطلاعات گواهی بورس در قسمت اسناد بارگذاری شده اظهارنامه صادراتی/ قسمت اطلاعات مجوز بورس شامل خریدار فروشنده شماره مجوز / تاریخ مجوز/ نام و کد تعرفه کالا/ مقدار کالا (وزن خالص قیمت واحد کالا قابل رؤیت است.

۴- شرح کالای اظهار نامه صادرات با شرح کالای مندرج در گواهی بورس توسط کارشناس کنترل گردد.

۵- با عنایت به بند ۴ بخشنامه شماره ۹۷/۲۱۵۲۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ دفتر ارزش، ارزش مندرج در گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس ملاک عمل است.

۶- با عنایت به موارد ابلاغ شده از اخذ گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس به صورت کاغذی خودداری نمایند.