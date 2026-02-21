تداوم هوای نسبتاً گرم در ایلام تا روز دوشنبه

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم پایداری جوی و هوای نسبتاً گرم در سطح استان تا روز دوشنبه خبر داد.

احمدی‌نژاد اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا روز دوشنبه، شرایط پایدار جوی در استان ادامه دارد و در این مدت افزایش نسبی دما در حد یک تا دو درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: دمای هوا در این بازه زمانی بین ۷ تا ۱۰ درجه بالاتر از حد نرمال فصلی خواهد بود.

کارشناس هواشناسی با اشاره به تغییرات جوی در روزهای آینده گفت: از روز سه‌شنبه یک سامانه ناپایدار وارد استان می‌شود که ضمن کاهش دما، وضعیت دمایی را به مقادیر نرمال نزدیک‌تر می‌کند. این سامانه احتمال وقوع بارش‌های پراکنده را به‌ویژه در نواحی شمالی استان به‌همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود با فعالیت این سامانه، بین ۴ تا ۷ درجه کاهش دما در سطح استان رخ دهد و همچنین وزش باد نسبتاً شدید تا شدید را شاهد باشیم.

احمدی‌نژاد ادامه داد: بر اساس بررسی‌ها، در روزهای پایانی هفته مجدداً سامانه‌ای بارشی با هسته نسبتاً سرد وارد استان می‌شود که علاوه بر کاهش محسوس دما، در مناطق سردسیر و ارتفاعات می‌تواند به شکل بارش برف خودنمایی کند.

این کارشناس هواشناسی تأکید کرد: جزئیات بیشتر فعالیت سامانه پایانی هفته در روزهای آتی و پس از تثبیت الگوهای پیش‌بینی اعلام خواهد شد.